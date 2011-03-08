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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

انصاریان به مهر خبر داد:

"پسری که دختر شد" به ایران آمد

"پسری که دختر شد" به ایران آمد

معصومه انصاریان از ترجمه کتابی به نام "پیراهن تازه بیل"‌ در ایران خبر داد و گفت: این کتاب روایت داستانی پسری است که دختر می‌شود و قرار است از سوی انتشارات قطره راهی بازار نشر شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت:‌ نویسنده این کتاب "آنفاین" است که در حوزه کودکان تخصص خاصی دارد و تاکنون چند کتاب دیگر وی به فارسی ترجمه شده است.

این مترجم ادامه داد:‌ این داستان روایت پسری به نام بیل است که بعد از بیدار شدن از خواب می‌بیند دختر است و راه‌های پر پیچ و خمی را طی می‌کند و می‌فهمد دختر بودن چه مشکلاتی دارد و آنها مجبورند در زندگی تحمل کنند.

وی با اشاره به اینکه این کتاب در حال حاضر در انتشارات قطره است، بیان کرد: از زمان دقیق انتشار آن خبر ندارم اما هم‌اکنون در مراحل پایانی است.
 
انصاریان ادامه داد:‌ در حال حاضر نیاز است که کودکان از همان سنین با جنس مخالف آشنا شوند و سختی‌های یکدیگر را درک کنند در نتیجه ما با ترجمه‌های این کتاب‌ها می‌توانیم به بچه‌ها کمک کنیم و به آنها یاد بدهیم هر جنسی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
 
این نویسنده تصریح کرد:‌ در کتاب "آنفاین" نماینده دختران و پسران یکدیگر را می‌فهمند و و هیچ مقابله‌ای ندارند و در نهایت قهرمان داستان کسی است که سختی‌های بیشتری می‌کشد.
 
وی تاکید کرد:‌ ادبیات نباید سعی کند خواسته‌های خود را به کودکان تحمیل کند، بلکه باید به آنها اثبات کند که میتوانند برای خوشبختی خود تلاش کنند.
کد مطلب 1269708

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