"پسری که دختر شد" به ایران آمد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت:‌ نویسنده این کتاب "آنفاین" است که در حوزه کودکان تخصص خاصی دارد و تاکنون چند کتاب دیگر وی به فارسی ترجمه شده است.

این مترجم ادامه داد:‌ این داستان روایت پسری به نام بیل است که بعد از بیدار شدن از خواب می‌بیند دختر است و راه‌های پر پیچ و خمی را طی می‌کند و می‌فهمد دختر بودن چه مشکلاتی دارد و آنها مجبورند در زندگی تحمل کنند.

وی با اشاره به اینکه این کتاب در حال حاضر در انتشارات قطره است، بیان کرد: از زمان دقیق انتشار آن خبر ندارم اما هم‌اکنون در مراحل پایانی است.

انصاریان ادامه داد:‌ در حال حاضر نیاز است که کودکان از همان سنین با جنس مخالف آشنا شوند و سختی‌های یکدیگر را درک کنند در نتیجه ما با ترجمه‌های این کتاب‌ها می‌توانیم به بچه‌ها کمک کنیم و به آنها یاد بدهیم هر جنسی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

این نویسنده تصریح کرد:‌ در کتاب "آنفاین" نماینده دختران و پسران یکدیگر را می‌فهمند و و هیچ مقابله‌ای ندارند و در نهایت قهرمان داستان کسی است که سختی‌های بیشتری می‌کشد.

وی تاکید کرد:‌ ادبیات نباید سعی کند خواسته‌های خود را به کودکان تحمیل کند، بلکه باید به آنها اثبات کند که میتوانند برای خوشبختی خود تلاش کنند.