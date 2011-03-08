رسانه ها فرهنگ نیکوکاری را در میان مردم ترویج دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کوروش شجاعی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری و مراقبت کودکان بی سرپرست محمدیه موسسه خیریه گلستان علی(ع)، گفت: رسانه ها و روزنامه ها باید افراد خیر و اقدامات آنان را به منظور ترویج فرهنگ زیبای نیکوکاری به جامعه معرفی نمایند.

وی با بیان اینکه امروزه روزنامه در عمق زندگی و قلب مردم جای گرفته است، تصریح کرد: روزنامه ها با فرهنگ سازی مناسب در جامعه، می توانند زمینه را برای حضور هرچه بهتر و موثرتر کودکان بی سرپرست در جامعه فراهم آورند.

شجاعی با بیان اینکه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توفیقی بزرگی است که باید قدر آن را دانست، اضافه کرد: مراکزی که اقدام به نگهداری این کودکان می نمایند، باید توجه ویژه ای به بحث روانی و تربیت آنان داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: بازسازی اعتماد به نفس کودکان بی سرپرست در مراکز نگهداری آنان باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرمسئول موسسه فرهنگی هنری خراسان ادامه داد: این موسسه آمادگی دارد دوره های آموزشی های مختلف نظیر نویسندگی، عکاسی، طراحی صفحات وب را برای کودکان بی سرپرست برگزار نماید.

شجاعی یادآورشد: زمینه ورود این افراد در صورت دارا بودن توانایی های لازم به روزنامه خراسان فراهم می باشد.

