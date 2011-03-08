رئیس جمهور از مدیران ترافیک کشور تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین همایش سراسری مدیران ترافیک کشور که در محل همایش های ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود از مدیران برتر بخش های عملیاتی و ستادی ترافیک کشور تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ، محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و سردار مومنی رئیس راهنمایی و رانندگی کشور برگزار شد از سردار حسین رحیمی رئیس راهنمایی و رانندگی تهران، سرهنگ محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راه راهنمایی و رانندگی، سرهنگ محسن مهرایی رئیس پلیس ترافیک ، سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی، سرهنگ حبیب الله کمالوند رئیس راهنمایی و رانندگی تهران، سرهنگ سید مظفر حسینی رئیس راهنمایی و رانندگی قزوین، سرهنگ عبدالعلی رشتیان رئیس پلیس راه استان زنجان تقدیر به عمل آمد.