استقرار 49 پایگاه امداد و نجات و اکیپ راهنمای مسافر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یحیی زینال ‌پور شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد سفرهای تسهیلات نوروزی افزود: در این راستا 21 پایگاه امداد و نجات و 28 اکیپ راهمنمای مسافر در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی در قالب سه حوزه حوادث جاده‌ای، راهنمایی و آمادگی برای سوانح احتمالی فعال هستند.

وی با بیان اینکه طی 18 روز ارائه خدمات جمعیت هلال احمر به مسافران نورزی دو هزار و 250 نفر فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده نوروز 90، یک هزار و 564 نفر روز از 26 اسفند ماه سال جاری تا 13 فروردین 90 به مسافران نوروزی خدمات لازم را انجام دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر آذربایجان غربی با بیان طی ایام نوروز احتمال طغیان رودخانه ارس پیش بینی شده، خاطر نشان کرد: نیروهای انسانی با تمام تجهیزات جهت کاهش خسارتهای مالی و جانی این حادثه در حال آماده باش هستند.

زینال‌پور با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران استان باید در زمینه ‌ای مناسب نسبت به تعویض خیمه‌ها با کانکس اقدام کند، بیان داشت: با توجه به راه ‌اندازی شماره تلفن 147، به دلیل نبود زیرساختهای مخابراتی لازم، برقراری ارتباط در تمام شهرهای استان وجود نداشته و مسافران شهرستانهای ارومیه، خوی و اشنویه از مزایای برقراری چنین ارتباطی برخوردار می شوند.