طرح نجات دریاچه ارومیه در انتظار بودجه

علی نظری دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برخی طرحهای اضطراری برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده که باید با تامین بودجه اجرایی شود گفت: طرح بارورسازی ابرها آنطور که گفته شده از سوی وزارت نیرو در حال اجرا شدن است.

وی تاکید کرد: ستاد ملی صیانت از دریاچه ارومیه تشکیل شده که در این ستاد آخرین گزارشها از وضعیت حوزه های آبخیز و طرحهای پیشنهاد شده بررسی می شود.

وی به برگزاری اولین نشست شورای منطقه ای مدیریت حوزه آبریز در روز 23 اسفند سال 89 اشاره کرد و افزود: اولین جلسه شورای منطقه ای مدیریت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه برای ایجاد تعامل و مرور برنامه های مشترک با حضور استاندران سه استان همسایه دریاچه ارومیه و رئیس سازمان محیط زیست برگزار می شود.

نظری دوست تاکید کرد: در این جلسه حضور نمایندگان وزارتخانه های مرتبط ضروری است چرا که ارائه راهکارها و تصمیم نهایی برای اجرا و بررسی میزان پیشرفت پروژه ها برای مدیریت بهتر دریاچه ارومیه نیازمند تعامل بی بخشی است.

به گفته این کارشناس ارشد امور تالابها، برای رفع مشکل تالاب هامون و تالابهایی از این دست که حوزه های آبریز خارج از مرزها دارند، نیاز به همکاری منطقه ای چند جانبه وجود دارد که در کنوانسیون بین المللی رامسر بر آن تاکید شده و به طور کلی تقویت همکاری منطقه ای و بین المللی یکی از اهداف این نشستها است.

مدیرکل طرح بین المللی حفاظت از تالابهای ایران اظهار داشت: به طور مشخص در مورد تالابهایی مانند هامون و هور العظیم که در حد فاصل بین مرزها قرار دارند نمی توان در کنوانسیون ها اظهار نظر کرد چرا که قوانین کنوانسیون بیشتر جنبه همگرایی بین کشورها را تقویت می کند و به خودی خود الزام بین المللی و حقوقی ندارد.

نظری دوست تاکید کرد: ایران کتابچه ای از فعالیتها و مشکلات دو تالاب هورالعظیم و هامون را در اختیار کشورهای عضو کنوانسیون تالابها قرار داده که می تواند به عنوان سندی مورد توجه کشورها قرار گیرد و برای رفع مشکل آنها اقداماتی در منطقه انجام شود.