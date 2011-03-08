لیبی در آستانه جنگ داخلی با دخالت آمریکا/ قطعنامه جدید در شورای امنیت

به گزارش مهر، پیش نویس طرح منطقه ممنوعه پروازی در لیبی برای جلوگیری از حمله جنگنده های رژیم قذافی به مردم این کشور آماده شده است.

نماینده لیبی در سازمان ملل متحد و معاون وی نیز از پیش نویس فرانسه و انگلیس حمایت کرده و از شورای امنیت خواسته اند تا با اعلام منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی از کشته شدن مردم این کشور جلوگیری کند.

نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز شب گذشته اعلام کرد : رایزنیهای گسترده ای را با دیگر اعضای این شورا برای تصویب طرح منطقه ممنوعه پرواژی بر فراز لیبی آغاز کرده است.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت : با پیچیده شدن اوضاع در لیبی احتمال اقدام نظامی علیه این کشور از سوی آمریکا نیز افزایش یافته است.

این در حالی است که "باراک اوباما" شب گذشته در سخنانی از بررسی گزینه های نظامی علیه لیبی خبر داد. اوباما این مطلب را در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا اعلام کرد و "جولیا گیلارد" نیز از حمایت کشورش برای اعمال تحریم علیه لیبی خبر داد.

این در حالی است که روزنامه الشرق الوسط در خبری اعلام کرد که قذافی مدعی شده در صورت تامین امنیت جانی وی و خانواده اش، از لیبی خارج می شود. اما پسر دیکتاتور لیبی مدعی است که در صورت خروج پدرش از لیبی این کشور سرنوشتی همچون سودان پیدا کرده و درگیر جنگ های طایفه ای می شود.

لیبی در آستانه جنگ داخلی

اما در این میان روسیه مخالف اقدام نظامی علیه لیبی است و برخی از شبکه های خبری عربی نیز در گزارشهایی از تصمیم آمریکا برای قراردادن سلاح در اختیار مردم لیبی خبر می دهند اقدامی که می تواند منجر به آغاز جنگ داخلی خونین در لیبی شود.

بر همین اساس در صورت مسلح شدن مردم لیبی، مداخله آمریکا در امور این کشور آفریقایی بیشتر می شود و به اعتقاد برخی کارشناسان، آمریکا با حمایت از جریانهای داخلی و تنگ کردن حلقه محاصره از بیرون، قذافی را در تنگنا قرار می دهد تا وی مجبور به کنار رفتن از قدرت شود.

در همین راستا و برای تنگ کردن حلقه محاصره علیه لیبی روز گذشته "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در سخنانی گفت : برای جهانیان دشوار است تا در برابر این جنایات بی تفاوت باشند.

راسموسن گفت : نمی توانم تصور کنم که جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در برابر جنایات رژیم قذافی که همچنان علیه مردم ادامه دارد، بی تفاوت باشند.

"ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس نیز در مجلس عوام این کشور اعلام کرد : از ناتو خواسته شده تا بر روی گزینه های نظامی علیه لیبی تمرکز کند.