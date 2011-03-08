به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حدادعادل صبح امروز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رایج شدن گفتمان علمی در کشور یادآور شد: در سالهای اخیر شاهد تهیه و تسهیل طرح‌ها و نقشه‌های درازمدت هستیم که از آن جمله می‌توان به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور در سند ملی آموزش و پرورش اشاره کرد.

وی تصویب چنین سندهایی را مبارک و میمون توصیف کرد و در عین حال خاطرنشان کرد: ولی توجه به این اسناد و اسناد بالادستی جزء فرهنگ ما نشده است که این خطری برای کشور محسوب می‌شود.

عضو شورای تخصصی تحول علوم انسانی با تاکید بر اینکه چنین خطری برای نقشه جامع علمی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: تبعیت از سندهای بالادستی باید جزء فرهنگ کشور شود چرا که این نقشه موارد مهمی چون مزیت‌ها، اولویت‌ها، تقسیم وظایف و افق چشم انداز کشور را تبیین و تعیین کرده است.

حدادعادل با تاکید بر اینکه مدیریت فعالیت‌های علمی بر عهده دولت است یادآور شد: فعالیت‌های پراکنده همانند نقشه‌‌های موزائیک است ولی ما می‌‌خواهیم با نقشه جامع علمی یک فرش زیبا از فعالیت‌های علمی کشور تهیه کنیم چرا که هر گره‌ای که زده می‌شود مکمل فعالیت‌های دیگران است.

وی همچنین تقسیم وظایف را از جمله اهداف این نقشه خواند و اضافه کرد: در این نقشه وظایف هر کدام از نهادها تعیین شده است که در این راستا وظیفه تحول در علوم انسانی به شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی واگذار شده است.

عضو شورای تخصصی تحول علوم انسانی با تاکید بر اینکه هماهنگی فعالیت‌های علمی در کشور بر عهده دولت است، افزود: در این راستا نتیجه تحول در حوزه علوم انسانی به این شورا واگذار شده است که در آینده خبرهای تحول و پیشرفت در این حوزه که زیربنای سایر علوم است به سمع ملت شریف ایران می‌رسد.