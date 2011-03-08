محمد نیکبین به خبرنگار مهر گفت: پخش فیلم تازه تهمینه میلانی را هدایت فیلم برعهده دارد و دوستان در حال رایزنی برای اکران فیلم در نوروز هستند. فیلم "یکی از ما دو نفر" اکران‌هایی محدود در جشنواره فیلم فجر داشت و این اکران‌ها که منظم هم نبودند فرصتی فراهم نکردند تا آمار دقیقی از میزان رضایت تماشاگران داشته باشیم.

وی ادامه داد: چند نمایشی که فیلم را همراه مردم دیدم، تماشاگران از آن رضایت داشتند و امیدوارم در زمان اکران عمومی با توجه به تبلیغات مناسب فیلم با استقبال مواجه شود، پس از این برای نمایش فیلم در خارج از ایران هم برنامه‌ریزی می‌کنیم.

فیلم سینمایی "یکی از ما دو نفر" با بازی بهرام رادان، السا فیروز آذر، علی پهلوان، دانیال عبادی و... داستان دو مهندس است که با هم ازدواج می‌کنند و مشکلاتی برایشان به وجود می‌آید.

تهمینه میلانی فیلم‌های سینمایی "سوپراستار"، "دو زن"، "واکنش پنجم"، "آتش بس" و... را در کارنامه دارد.