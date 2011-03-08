ترکیب جدید الماس و نقره برای خنک کردن تراشه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تحقیقاتی جورجیاتک مشغول تولید ماده ای جامد ترکیبی از الماس و نقره هستند.

به گفته این محققان، این ماده مرکب می تواند برای سرد کردن تراشه های الکترونیکی بسیار موثرتر از مس باشد.

در مرحله اول، این ماده تنها در ریزتراشه های سیستمهای دفاعی از جمله رادارها استفاده خواهد شد. این ماده قادر است هدایت گرمایی را نسبت به مواد مورد استفاده فعلی افزایش دهد و می تواند در آینده در تمام دستگاههای الکترونیکی به کار رود.

این محققان لایه های گرمایی نقره و الماس با قطر حدود 250 میکرون را تولید کردند. این لایه های گرمای برای دور کردن گرما از نیمه رساناها لازم هستند.

از آنجا که نیمه رساناها در فضاهای فشرده ای کار می کنند، این لایه ها باید از ماده ای ساخته شده باشند که در داخل یک ساختار در ابعاد بسیار کوچک قابلیت هدایت گرمایی بالایی داشته باشد.

این ترکیب جدید یک هدایت گرمایی بالاتر از 25 درصد را نسبت به مس عرضه می کند. آزمایشات نشان می دهد که ترکیب الماس و نقره در دو فضای هدایت و گسترش گرمایی بسیار خوب عمل می کند.

"جیسون نادلر"، سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "ما مشاهده کردیم که با استفاده از این ماده که 50 درصد آن از الماس و 50 درصد آن از نقره ساخته شده و در مجموع 250 میکرون قطر دارد می توان دمای تراشه را از 285 درجه به 181 درجه کاهش داد."

این محققان با افزایش میزان الماس تا 85 درصد به نتایج بهتری دست یافتند.

براساس گزارش تام هاردورگاید، در تفاوت با فلزاتی که به خاطر الکترونهای در حرکت گرما را هدایت می کنند، الماس گرما را از طریق فوتونها جابجا می کند. فوتونها بسته های کوچکی از امواج لرزشی هستند که از میان بلورها و سایر مواد عبور می کنند.

نقره برای متوقف کردن ذرات متحرک الماس در یک ماتریکس ثابت و همچنین برای جابجا کردن فوتونها در میان ذرات و برای بهبود بازده گرمایی لازم است.