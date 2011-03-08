سیستم روشنایی هوشمند در جاده های خراسان شمالی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در آستانه نوروز 89 سیستم روشنایی هوشمند دوربرگردانهای محور فاروج که در مسیر پایتخت معنوی ایران مشهد الرضا(ع) و قطب گردشگری شمال کشور از محورهای اصلی پر تردد است صبح سه شنبه توسط استاندار خراسان شمالی و مسئولان استان خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی صبح سه شنبه در آیین بهره برداری از این طرح هوشمند گفت: محور ارتباطی بجنورد - فاروج در خراسان شمالی از پر ترددترین محورهای سطح کشور است که هرساله میزبان میلیونها زائر بارگاه حضرت ثامن الائمه(ع) است و متاسفانه هر ساله شاهد تلفاتی در این منطقه هستیم.

ابوالفضل باقرنیا اظهار داشت: این طرح به عنوان اولین پروژه روشنایی تحت اتوماسیون در سراسر کشور است که برای کنترل کامل سیستم روشنایی و همچنین کاهش میزان مصرف نور و چراغها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اعتبار اولیه این پروژه مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی تعداد ترانسفورماتورهای نصب شده در این دور برگردانها را سه دستگاه ذکر کرد و افزود: طول این شبکه پنج کیلومتر است که تعداد 123 چراغ از نوع بخار سدیم پر فشار بر روی 113 پایه نصب شده است.

این مسئول در خصوص امکانات این سیستم گفت: ضمن اینکه مصرف برق در این سیستم 50 درصد کاهش می یابد قابلیت برنامه ریزی زمان خاموش و روشن شدن و کاهش نور از مرکز کنترل، ارسال زنگ هشدار از طریق ایمیل و پیام کوتاه گزارش گیری از تمام مشکلات سیستم در هر بازده زمانی را دارد که از طریق لپ تاپ کنار پایه و از طریق اینترنت با استفاده از مودم GPRS از هر نقطه دنیا می توان کنترل کرد.

استاندار خراسان شمالی نیز در مراسم افتتاح این پروژه گفت: اکنون که 32 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد و ما هروز شاهد پیشرفتهای چشمگیری در تمامی زمینه ها هستیم.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: دشمنان نظام چشمانشان دید این پیشرفتهای کشورمان را ندارد و اکنون به ترور دانشمندان دست میزند.

وی از راهداران راه وترابری به عنوان ایثارگر نام برد و گفت: زمانی که تمامی مردم در آسایش کامل یک تردد بی نقص و خطری در راههای مواصلاتی طی می کنند نتیجه زحماتی است که این قشر زحمت کش در طول شبانه روز می کشند.



مقام عالی دولت در خراسان شمالی از زحمات و تلاشهای مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی تشکر کرد و گفت: انشاءالله با همت مدیران شاهد روزی باشیم که در هیچ یک از راههای کشور هیچ اتفاقی رخ ندهد و مسافران با آرامش به سفر بروند.