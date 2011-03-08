امیدهای فوتبال ایران در نخستین ماراتن صعود/ در انتظار پیروزی مقتدرانه

به گزارش خبرنگار مهر، امیدهای ایران که دیدار رفت را با تک گل بختیار رحمانی به پایان بردند هرچند در مسابقه برگشت گلزن خوزستانی خود را به دلیل مشکلات خروجی به همراه ندارند ولی درعوض با در اختیار داشتن کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی به مراتب با ترکیب قوی تری مقابل قرقیزها صف آرایی خواهند کرد و به نتیجه ای جز پیروزی قانع نخواهند شد.

تیم امید درمسابقه رفت در شرایطی روی تنها یک ضربه کاشته به برد خفیف و شکننده مقابل حریف گمنام خود دست یافت و از این نظر با انتقادهایی نیز روبرو شد ولی نباید از این موضوع نیزغافل ماند که حریف با شیوه ای تدافعی و فوتبالی بسته برای کسب حداقل امتیاز به تهران آمده بود و تیم ما آمادگی ذهنی و فنی لازم برای رویارویی با چنین حریفی را نداشت.

از سوی دیگر تیم قرقیزستان از بازیکنان با قدرت بدنی بالا را در اختیار داشت که دوندگی و عنصر درگیری ویژگی اصلی این تیم را تشکیل می داد و بخشی از شکست با حداقل گل خورده حریف را باید به استفاده مناسب از این ویژگی ها و داشته های خود مرتبط دانست.

تیم امید در مسابقه فردا در زمین حریف قطعا تیمی را ملاقات خواهد کرد که برای جبران شکست بازی رفت و کسب نتیجه ای برای صعود کاملا متفاوت از مسابقه رفت خواهد بود. قرقیزها در خانه بدنبال پیروزی هستند و این خواسته ایجاب می کند تا حریف فوتبالی تهاجمی و روبه جلو را در دستورکار قرار دهد.

کادر فنی تیم امید که حالا شناخت کافی از تیم حریف و داشته های خود دارند مطمئنا در بازی برگشت شیوه متفاوتی را برای رویارویی با حریف بکار خواهند گرفت که اصل برحفظ دروازه و استفاده از فضاها و کناره های زمین خواهد بود.

به نظر می رسد با توجه به زمان کوتاه شکل گیری تیم امید برای دیدار با قرقیزستان اتکای اصلی امیدها برای پیروزی مقابل حریف همچنان اتکا به خلاقیت های فردی و برتری های تکنیکی بازیکنان خط میانی و حمله تیم خواهد بود .

حضور آرش افشین درکنار کریم انصاری فرد زوج موفقی را در خط حمله تیم امید شکل داده اند که درصورت تغذیه مناسب از سوی علی عسگر و حاج صفی درکنار نفوذ های پا به توپ وعمقی محسن مسلمان و مهدی دغاغله دستیابی به دروازه قرقیزستان را آسانتر از مسابقه رفت خواهد کرد.

انتظار از امیدهای فوتبال که این روزها خبرهایی نیز مبنی بر پیوستن مجید جلالی به این تیم از مرحله دوم مسابقات مقدماتی شنیده می شود، نمایش فوتبال ایرانی و مقتدرانه برابر تیمی گمنام و ناشناخته در فوتبال آسیاست . این انتظارتیم امید را پر روحیه و با انگیزه به مصاف حریف خواهد فرستاد تا نخستین گام برای صعود به المپیک محکم برداشته شود.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید قرقیزستان و ایران ساعت 15 به وقت محلی( 12:30 به وقت تهران) فردا چهارشنبه به قضاوت داورانی از اردن در ورزشگاه 4 هزار نفری اسپارتاک شهر بیشکک برگزار خواهد شد.