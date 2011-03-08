پورحسینی و فراهانی به تماشای "ابرهای پشت حنجره" نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ابرهای پشت حنجره" که جایزه نمایشنامه و طراحی صحنه مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد طی اجراهایی که پشت سر گذاشته با استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقمندان تئاتر مواجه شده است.



در بین تماشاگران این نمایش چهره‌هایی همچون پرویز پورحسینی، بهزاد فراهانی، محمد یعقوبی، حسین کیانی، محمدامیر یاراحمدی، حمید لبخنده، اصغر عبدالهی، شهرام مکری، اصغر دشتی و افسانه ماهیان هنرمندانی هستند که از "ابرهای پشت حنجره" دیدن کردند.



نمایش "ابرهای پشت حنجره" با بازی مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی ساعت 20 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

سیامک احصایی طراح صحنه "ابرهای پشت حنجره" است و نورالدین حیدری ‌ماهر برنامه‌ریز و مدیر تولید این نمایش است. گلناز گلشن طراحی لباس و آرش گوران آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارند.