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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

پورحسینی و فراهانی به تماشای "ابرهای پشت حنجره" نشستند

پورحسینی و فراهانی به تماشای "ابرهای پشت حنجره" نشستند

نمایش "ابرهای پشت حنجره" به کارگردانی رضا گوران که این روزها در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود تا به حال پذیرای چهره‌های شناخته شده عرصه سینما و تئاتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ابرهای پشت حنجره" که جایزه نمایشنامه و طراحی صحنه مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد طی اجراهایی که پشت سر گذاشته با استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقمندان تئاتر مواجه شده است.

در بین تماشاگران این نمایش چهره‌هایی همچون پرویز پورحسینی، بهزاد فراهانی، محمد یعقوبی، حسین کیانی، محمدامیر یاراحمدی، حمید لبخنده، اصغر عبدالهی، شهرام مکری، اصغر دشتی و افسانه ماهیان هنرمندانی هستند که از "ابرهای پشت حنجره" دیدن کردند.

نمایش "ابرهای پشت حنجره" با بازی مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی ساعت 20 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

سیامک احصایی طراح صحنه "ابرهای پشت حنجره" است و نورالدین حیدری ‌ماهر برنامه‌ریز و مدیر تولید این نمایش است. گلناز گلشن طراحی لباس و آرش گوران آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارند.

کد مطلب 1269722

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