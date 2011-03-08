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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

حجت الاسلام عزیزخانی:

فراموشی مکارم اخلاقی در جامعه موجب مذمت دنیوی می شود

فراموشی مکارم اخلاقی در جامعه موجب مذمت دنیوی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: فراموشی مکارم اخلاقی در جامعه موجب مذمت دنیوی و افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تفسیر ویژه بانوان کارمند این اداره کل افزود: بی‌توجهی به فضایل اخلاقی و معارف دینی و وابستگی به ظواهر دنیوی جز شقاوت و گمراهی برای انسان ثمره ای ندارد.
 
وی اظهار داشت: اگر اخلاق اسلامی در جامعه حاکم باشد، دیگر شاهد ترویج دادن نسبتهای ناروا و تهمت زدن ها به یکدیگر نخواهیم بود.
 
این مسئول یادآور شد: محاسن اخلاق مایه بهزیستی و موجب تحکیم روابط اجتماعی شده و مردم را به ادب و احترام متقابل وا می دارد و در جامعه مهر و محبت ایجاد می کند.
 
عزیزخانی تصریح کرد: هرجا که به آموزه های دینی بیشتر نزدیک شده و خود را با مسائل دینی پیوند زده ایم، کارهای ناپسند کمتر شده است لذا بهترین راه کاهش آسیبهای اجتماعی و حرکت به سمت صلاح و درستکاری تمسک به آموزه های دینی و عمل با احکام مذهبی است.
 
جان محمدی: مقابله با افکار انحرافی و التقاطی از اهداف تشکیل انجمن های اسلامی است
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان گفت: مقابله با افکار انحرافی و التقاطی، افزایش بینش سیاسی و دینی مردم و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله اهداف تشکیل انجمن های اسلامی است.
 
حجت الاسلام محمد صادق جان محمدی در دیدار با رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تاکستان افزود: تبلیغ و گسترش فرهنگ و معارف اصیل اسلام، ترویج ارزشهای مکتب اسلام و ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور از اهداف راه اندازی انجمن های اسلامی است.
 
وی اظهار داشت: در دنیای امروز که امکانات زندگی مادی روز به روز بیشتر شده و انواع و اقسام ابزارها و وسایل برای آسایش هرچه بیشتر بشر تولید می شود، انسان ها بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به خداوند و معنویت را احساس می کنند.
 
به گفته حجت الاسلام جان محمدی، به همین دلیل است که آرامش روح و روان بزرگترین گمشده بشر امروز شناخته شده و این گمشده تنها با یاد خداوند و توجه به او پیدا می شود.
 
این مسئول اضافه کرد: دین مبین اسلام اهمیت بسیاری برای تشکیل مراکز فرهنگی و مذهبی قائل شده است و این تشکل ها نقش موثری در ارائه آگاهی های لازم و اطلاع رسانی به مردم را برعهده دارند و با بهره گیری و استفاده این مکان و محیط ها می توان فضایی مناسب جهت ارشاد و راهنمایی اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد.
 
عباسی: مقابله با جنگ نرم نیازمند رویکرد مناسب فرهنگی است
 
کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین زهرا گفت: راهکار مقابله با جنگ نرم خطرناک دشمن، رویکرد، نگرش و کار فرهنگی است.
 
حجت الاسلام مهدی عباسی اظهار داشت: همه مسئولان باید با آگاهی نسبت به جنگ نرم و حرکت های شیطانی دشمن از طریق رسانه و اینترنت رویکردهای فرهنگی را آغاز کنند.
 
وی با بیان اینکه باید در جامعه بر روی افکار و اذهان عمومی کار شود گفت: داشتن جامعه سالم و با نشاط مستلزم اندیشه های سالم و نیازمند کار فرهنگی است.
 
عباسی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم عمل و فعل صحیح و درستی داشته باشیم باید بر روی افکار و اندیشه های جامعه کار کرده و شیوه صحیح زندگی کردن و تصمیم گرفتن را به مردم یاد بدهیم در این صورت از بن بست و معضلات رهایی خواهیم یافت.
 
این کارشناس افزود: باید در کنار فعالیت های گسترده اقتصادی در فعالیتهای فرهنگی نیز سرمایگذاری کرده و جامعه را به این سمت سوق دهیم و دولتمردان موظفند در این زمینه بستر سازی های مناسبی انجام دهند.
کد مطلب 1269723

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