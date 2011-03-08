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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

110 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار می شود

110 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان ایلام گفت: در هفته احسان و نیکوکاری 110 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار می شود.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: علاوه بر این، 500 نوعورس تحت پوشش کمیته امداد جهزیه دریافت می کنند.

وی بیان داشت: 180 پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان ایلام به منظور جمع آوری کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری در استان تدارک دیده شده است.

ابراهیمی اظهار داشت: در اجرای طرح پالایش این نهاد که از سال 87 در این استان آغاز شده تعداد مددجویان از 20درصد به 15درصد کاهش یافته است.

 این مسئول تصریح کرد: هم اینک تعداد مددجویان این نهاد به 25 هزار و 500 خانوار در قالب 85 هزار و 720 نفر کاهش یافته که این تعداد پیش از این 103هزار نفر بوده اند.

 

کد مطلب 1269726

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