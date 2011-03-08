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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

ژاپن تحریم رژیم قذافی را آغاز کرد

ژاپن تحریم رژیم قذافی را آغاز کرد

یک رسانه ژاپنی از موافقت کابینه این کشور با تحریم رژیم دیکتاتوری لیبی در پی ناآرامی ها در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو گزارش داد کابینه ژاپن امروز سه شنبه موافقت خود را با اعمال تحریم علیه دولت لیبی در پی ناآرامی ها در این کشور اعلام کرد.

خبرگزاری کیودو اعلام کرد: دولت ژاپن درصدد مسدود کردن دارایی های شش نفر از اعضای خانواده "معمر قذافی"و ممنوعیت سفر 10 فرد دیگر از ورود یا ترک ژاپن است.  

این اقدام ژاپن در راستای صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه هفتم اسفند ماه علیه حکومت لیبی بود که بر اساس آن دارایی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شد ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم روبرو شدند.

این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین دادگاه بین المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیرنظامیان در آن کشور کرد.
 

کد مطلب 1269732

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