حل معضل ترافیک اولویت استان قم در سال 90 باشد

حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ معضل ترافیک اولویت شهر قم است بیان کرد: ترافیک داخل شهری و جادههای منتهی به شهر قم و همچنین ورودیهای این شهر از جمله معضلاتی است که باید با کار کارشناسی در سال ۱۳۹۰ حل شود.
وی در ادامه با تاکید برگسترش خطوط ریلی شهر قم گفت: قطار سریع السیر قم - تهران، قم - اصفهان نیز از جمله مسائلی است که برای حل معظل ترافیک باید بدان توجه شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان به پروژه انتقال آب به قم اشاره کرد و بیان داشت: انتقال آب شیرین نیز ازدیگر اولویتهای استان قم است که کارهای اجرایی آن به سرعت در حال پیگیری بوده و مراحل پایانی این پروژه نزدیک است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی معضل ترافیک و حل آن را از جمله اولویتهای استان قم در سال ۱۳۹۰ عنوان کرد.
حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ معضل ترافیک اولویت شهر قم است بیان کرد: ترافیک داخل شهری و جادههای منتهی به شهر قم و همچنین ورودیهای این شهر از جمله معضلاتی است که باید با کار کارشناسی در سال ۱۳۹۰ حل شود.
نظر شما