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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

فلاح تأکید کرد:

استفاده مناسب از ظرفیتهای فرهنگی نوروز توسط دفاتر استانی

استفاده مناسب از ظرفیتهای فرهنگی نوروز توسط دفاتر استانی

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در نامه‌ای به مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها بر ضرورت استفاده مناسب از ظرفیتهای فرهنگی ایام نوروز تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل فلاح در این نامه ضمن اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و تعطیلات عید و همچنین حضور مسافرین نوروزی از اقصی نقاط کشور در استانها اعلام کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به وجود دفاتر تبلیغی خود در سراسر کشور در کنار نهادهای اجرایی دیگر مسئولیت خطیری در انجام امور فرهنگی  تبلیغی و بهره‌مندی مسافران از ایامی که مقارن با رویش دوباره طبیعت و دمیده شدن جانی تازه بر تار و پود عالم هستی است بر عهده دارد .

فلاح در ادامه خطاب به مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها، نکاتی در جهت حفظ شأن فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی بر برنامه‌ریزی طبق سنوات گذشته را ذکر کرده است.

وی تأکید کرده است: برنامه ریزیها باید به گونه ای باشند که سازمان تبلیغات اسلامی بتواند به وظایف فرهنگی خود به نحو احسن عمل و به اهداف اسلامی تبلیغی خود دست یابد.

کد مطلب 1269735

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