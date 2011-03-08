ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در حد بالایی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد: همانطور که قبلاً‌ اعلام شده است این نیروگاه فعالیت عادی خود را انجام می دهد.

وی گفت: متخصصان و کارشناسان فنی ما به دقت همه مسائل را زیر نظر دارند، و بحث ایمنی آن در بالاترین حد استاندارد خود قرار دارد و طرف روسی متعهد به اجرای قرارداد بر اساس زمان پیش بینی شده است.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد همچنان با تعهدی که به اجرای این قرارداد وجود دارد در زمان پیش بینی شده تولیدات برق هسته ای نیروگاه وارد شبکه سراسری کشور شود.

مهمانپرست درباره تحولات منطقه افزود: آنچه مشخص است خواست و اراده ملل منطقه مبنی بر وابسته نبودن به قدرتها و تمکین نکردن در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است که غربیها و امریکاییها از آن حمایت می کنند.

وی وقایع منطقه را ضربه ای به منافع این قدرتها دانست و افزود: این مسئله آنان را به عکس العمل می اندازد و تلاش می کنند انحرافاتی درحرکت مردم منطقه ایجاد و موضوعات غیرواقعی را مطرح می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنان تلاش بسیار می کنند نشان دهند شبیه آنچه در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه روی می دهد در کشورهای مستقل و مؤثر منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران هم اتفاق می افتد.

وی افزود: این تقلبی بزرگ در موضع گیری مقامات سیاسی و اقدامات رسانه ای کشورهای غربی است و حال آنکه این کشورها همواره مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند و دموکراسی را همواره احترام گذاشتن به رأی اکثریت معنا می کنند.

مهمانپرست گفت: با این حال به عمد در بسیاری از کشورها صدای اکثریت مردم را نمی شنوند و تلاش می کنند موجی مصنوعی و تقلبی ایجاد کنند و این موج غیرمقبول از نظر ملت را به عنوان حرکت اکثریت مردم نشان بدهند و با همین رویکرد، رسانه های خود را بر این مسئله متمرکز کنند.

وی افزود: آنچه در جمهوری اسلامی وجود دارد و چشم های بینا و گوشهای شنوا باید نظر اکثریت قاطع ملت ما را ببیند و بشنود ، حضور گسترده مردم در حمایت از نظام ، انقلاب و رهبری خودشان است.

مهمانپرست گفت: این مسئله در 32 سال گذشته بارها نشان داده شده است وامسال نیز بویژه در مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب در 22 بهمن به وضوح قابل مشاهده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه چشم های مقامات غربی توانایی دیدن یا گوش های آنها توانایی شنیدن را ندارد مشکلی جدی است که حتماً باید برای رفع این نقیصه اقدام کنند.

مشروح این نشست متعاقبا ارسال می شود.