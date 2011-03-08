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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

دو طرح آبخیزداری در ایلام به بهره برداری رسید

دو طرح آبخیزداری در ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته منابع طبیعی دو طرح آبخیزداری در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام صبح سه شنبه در این آیین گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و با ظرفیت ذخیره آب به میزان دو هزار مترمکعب اجرا شده است.

عبدالرضا بازدار گفت: جمع آوری آبهای سطحی و ذخیره نزولات جوی، پیشگیری از وقوع سیل و سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک را از جمله اهداف اصلی اجرای این طرحهاست.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفاظت از عرصه های طبیعی استان گفت: اکنون به دلیل خشکسالی، وجود ریزگرده های عربی، اجرای طرحهای عمرانی و شنهای روان بیابانزایی روز به روز در حال پیشروی است.

بازدار گفت: ایجاد بیابان در مناطق استان ایلام که دارای یک میلیون و 700 هزار جنگل و مرتع است، یک فاجعه بوده و باید از پیشروی بیابان جلوگیری کرد.

کد مطلب 1269741

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