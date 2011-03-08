دو طرح آبخیزداری در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام صبح سه شنبه در این آیین گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و با ظرفیت ذخیره آب به میزان دو هزار مترمکعب اجرا شده است.

عبدالرضا بازدار گفت: جمع آوری آبهای سطحی و ذخیره نزولات جوی، پیشگیری از وقوع سیل و سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک را از جمله اهداف اصلی اجرای این طرحهاست.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفاظت از عرصه های طبیعی استان گفت: اکنون به دلیل خشکسالی، وجود ریزگرده های عربی، اجرای طرحهای عمرانی و شنهای روان بیابانزایی روز به روز در حال پیشروی است.

بازدار گفت: ایجاد بیابان در مناطق استان ایلام که دارای یک میلیون و 700 هزار جنگل و مرتع است، یک فاجعه بوده و باید از پیشروی بیابان جلوگیری کرد.