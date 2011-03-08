51 هزار صفحه سند عقبه نقشه علمی/ رشد علمی 250 برابری در مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی امروز سه شنبه در همایش رونمایی از نقشه جامع علمی کشور در مرکز همایشهای صدا و سیما، گفت: امروز همگان باور کردند که ایران اسلامی در آستانه یک جهش بزرگ علمی و فناوری قرار گرفته است و پیشرفتهای خیره کننده ما در علوم و فناوریهای پیشرفته که علوم زیستی، سلولهای بنیادی، پزشکی، هستهای و هوافضا و بسیاری بخشهای دیگر و چه دنیاهای ناشناختهای که در بخش های گوناگون هر روز شاهد شکوفایی آنها در حوزه علمی هستیم تنها بخشی از تحقق فعل توانستن است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سرعت رشد علمی ایران در سالهای اخیر آن قدر شتاب گرفته که دشمنان را کاملاً نگران کرده به طوریکه آشکارا این نگرانی خود را ابراز میکنند هم اکنون به اذعان و استناد گزارش های معتبر بینالمللی رشد علمی ایران 11 برابر سریعتر از متوسط جهان است و رشتههای مهندسی و به ویژه در بخشی از رشتههای مهندسی دارای رشد 250 برابری نسبت به رشد جهانی هستیم.
مخبر دزفولی افزود: جمهوری اسلام ایران در حوزه فیزیک، ریاضی، پلیمر، هستهای ، شیمی آلی و شیمی مدنی از سطح منطقه گذشته و وارد رقابت فرامنطقهای و جهانی شده است و همچنین در رشته پزشکی کشورمان در برخی زمینهها الگو و صادرکننده فناوری است و در نانو نیز در رقابت جهانی حائز رتبه 14 هستیم و سال به سال رتبه بهتری را به دست میآوریم.
وی افزود: کسب رتبه 70 در توسعه انسانی براساس گزارشهای جهانی که شاخص ترکیبی آموزش و بهداشت با بخشهای گوناگون است نشان دهنده حرکت رو به جلوی علمی، فرهنگی، رفاهی و اجتماعی کشور است و بیجهت نیست که دوست و دشمن، ایران را در آستانه یک جهش و تحول عظیم علمی و تکنولوژیک مشاهده می کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی از نقشه جامع علمی کشور را حرکت به سمت تحول و خیزش علمی با برنامه، هدفگذاری و تدبیر قلمداد کرد و گفت: آنچه در این سند هدفگذاری شده است در گام نخست دستیابی به قدرت اول علم و فناوری نه تنها در منطقه بلکه در جهان اسلام است و همچنین دستیابی به جایگاه های برجسته علمی در جهان و در نهایت مرجعیت پیدا کردن در حوزه علم و فناوری در جهان است که دست یافتنی است.
وی درباره درصد تولید علم جهانی ایران گفت: ایران با حدود یک درصد جمعیت کره خاکی 18/1 درصد تولید علم جهانی را به خود اختصاص داده که با یکی دو دهه قبل اصلاً قابل مقایسه نیست چرا که در برخی منابع در زمینه تولیدعلم جهانی ایران در دو دهه گذشته آمده است که این میزان در آن زمان 3/0 یا18/0 علم جهانی بوده است.
مخبر دزفولی از مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند، 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه برای تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: 51 هزار صفحه اسناد پشتیبان عقبه نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک کار عظیم هستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم شاخص گذاریهایی که در نقشه جامع علمی کشور آمده است هنوز با مواردی مواجه هستیم که نیاز به مشارکت همکاران و دانشمندان دارد تا بخشهای دیگر کمی و کیفی نقشه نیز تهیه، تصویب و اجرا شوند. در این راستا چندین سند دیگر مرتبط با اولویتهای نقشه جامع علمی کشور همچنان باید با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی تهیه، تصویب و اجرا شود.
نظر شما