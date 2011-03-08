گزارش اخیر پارلمان اروپا علیه ایران هیچ اعتبار حقوقی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از گزارشی که پارلمان اروپا علیه ایران تهیه کرده است و قرار است فردا در صحن علنی آن پارلمان قرائت شود، چیست؟ ، گفت: بنده در ملاقات اخیری که با رئیس گروه پارلمانی اروپا با جمهوری اسلامی ایران داشتم به ایشان گفتم کسی این گزارش را علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده مشهور است به داشتن روابط ویژه با اسرائیل و رئیس گروه دوستی و پارلمانی اروپا با اسرائیل است.

وی افزود: طبیعی است که وقتی چنین فردی گزارشی درباره ایران تهیه می کند نتیجه آن گزارش چه شود و در چه فضایی تهیه شود.

جلالی با بیان اینکه حدود 300 تن از نمایندگان پارلمان اروپا اصلاحیه هایی را برای گزارش تهیه شده علیه ایران ارائه داده اند، گفت: این اصلاحیه ها نشان می دهد که چقدر گزارش تهیه شده در فضایی غیر واقعی و بغض آلود علیه جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: گزارش تهیه شده در پارلمان اروپا علیه ایران از نظر ما دارای هیچ گونه اعتبار و ارزش حقوقی نیست و بارها به همکارانمان در پارلمان اروپا توصیه کرده ایم که باید واقعیت های ایران را از نزدیک ببینند و بشناسند و به دنبال اطلاعاتی درباره ایران از طریق رسانه هایی که علیه ایران فضای هیاهو ایجاد کرده اند دریافت نکنند.

جلالی تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان پارلمان اروپا تمامی اطلاعات خود درباره جمهوری اسلامی ایران را از مسیر اپوزوسیون و کانال هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند دریافت می کنند.

وی همچنین با اشاره به ملاقات اخیر خود با رئیس گروه دوستی و روابط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی ایران (خانم لوخ بیهلر) گفت: من به ایشان نیز گوشزد کردم پارلمان اروپا به اندازه کافی سخنان اپوزوسیون را شنیده و ضروری است این بار سخنان مردم و مسئولان ایران را بشود، چگونه است که راهپیمایی بزرگ و مردمی همچون 22 بهمن در اروپا هیچگونه انعکاسی ندارد اما حرکاتی کوچک که از سوی گروهکهای کوچک و مخالف نظام و گروه های تروریستی در 25 بهمن ماه اتفاق می افتد فضای رسانه ای بزرگ را به خود اختصاص می دهد و همواره برجسته می شود؟

نماینده شاهرود تاکید کرد: اصل این موضوع که گزارشی درباره ایران توسط فردی که روابط ویژه ای با اسرائیل دارد تهیه شود از نظر جمهوری اسلامی ایران مورد تردید است ضمن اینکه گزارش باید مبتنی بر واقعیت های ایران انجام می شد.

وی ادامه داد: ایران آمادگی این را دارد که از نمایندگان پارلمان اروپا دعوت کند تا بیایند واقعیت های ایران را از نزدیک ببینند نه اینکه اطلاعات خود را از گروهک های تروریستی که در پارلمان اروپا لانه کرده اند بگیرند.

جلالی همچنین با اشاره به اینکه درباره موضوع سکینه محمدی با خانم لوخ بیهلر صحبت کرده ام و توضیحاتی درباره جو سازی علیه این موضوع در رسانه های غربی انجام شده بود، دادم گفت: پس از ارائه توضیحات من وی قانع شد و این نشانه آن است که پارلمان اروپا باید اخبار خود درباره ایران را از مجاری رسمی دریافت کند نه اینکه به دنبال مجاری غیر رسمی و مسئله دار با جمهوری اسلامی باشد.