بازارهای گلستان رونق گرفت/ گلستان در تب و تاب نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هفت نمایشگاه فروش بهاره در شهرهای مختلف گلستان دایر شد که این نمایشگاه ها محصولات مختلف را عرضه می کنند.

برپایی این نمایشگاهها تا حدی موجب فروش کش شدن گرانی کاذب قیمت برخی اجناس و مواد غذایی در استان شده است.



در عین حال برخی بازاریان گلستان نیز معتقند با آنکه حدود دو هفته به سال جدید باقیمانده است، وضعیت فروش چندان مناسب نیست و سردی خاصی در بازار حاکم است.

بررسی قیمت محصولات و اجناس مختلف در بازار و نمایشگاههای فروش بهاره گلستان حاکی از آن است که قیمت های این نمایشگاهها تفاوتی با قیمت های بازار دارند.

این درحالیست ک مسئولان بازرگانی گلستان اعلام کرده بودند که قیمت اجناس عرضه شده در نمایشگاه های فروش بهاره 10 تا 25 درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود.



خبرنگار مهر در گرگان به بررسی میدانی قیمت ها در فروشگاه های بازار نعلبندان و نمایگشاه فروش بهاره مرکز گلستان پرداخته است.



براساس قیمت های مندرج در نمایشگاه فروش بهاره گرگان، شیرینی میکادو به ازای هر کیلو 2400 تومان، شکلات بسته ای بین 1800، دو هزار و 200 و 2800 تومان در نوسان است.



پسته کیلویی پنج هزار تومان، تخمه دو هزار و 750 تومان، عدس هر کیلو 1800 تومان، لوبیا دو هزار تومان و شیرینی بسته بندی نخودی و آردی از 4500 تا هشت هزار تومان فروخته می شود.

قیمتهای بازار گلستان





قیمت مرغ در فروشگاههای بازار نعلبندان گرگان به ازای هر کیلوگرم سه هزار و 350 تومان، سیب بین 1500 تا دو هزار تومان، موز هر کیلو 1200 تومان، پرتغال 1300 تا 1500 تومان نرخ گذاری شده است.



قیمت لوبیا در فروشگاههای بازار نعلبندان 1900 تا 220 تومان، لپه 1700 تومان، عدس و نخود دو هزر تومان به فروش می رود.



انواع شیرینی خامه ای 3500 تومان، شیرینی خشک 2800 تومان، آجیل هر کیلو 9 هزار تومان، پسته هر کیلو 13 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت گوشت منجد گوسفندی به ازای هر کیلوگرم 9 هزار و 50 تومان، گوشت گرم 12 هزار تومان، ماهی کپور 5 تا 5500 تومان و ماهی قزل آلا نیز پنج هزار تومان است.



در این نمایشگاه ها کالاهای اولویت دار مانند البسه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، برنج ، قند و شکر، لبنیات، گوشت و مرغ عرضه می شود.



به تاکید مسئولان بازرگانی گلستان امسال متقاضیان شرکت در نمایشگاه بیشتر شده اند و این نمایشگاه ها در گرگان از 12 اسفند با 210 غرفه گنبد از 15 اسفند با 150 غرفه، مینودشت با 60غرفه از 10 اسفند، آزادشهر با 60غرفه از 5 اسفند، بندرگز با 60غرفه از 15 اسفند کلاله با 60غرفه از 15 اسفند،علی آباد با 60 غرفه از 15 اسفند و کردکوی که هنوز زمان آن مشخص نیست بمدت 10 روز برپا می شود.



کالاها در نمایشگاه با 15درصد زیر قیمت روز عرضه می شود، اما با توجه به اینکه بعضی شرکتها چون به طور مستقیم شرکت کرده اند تا 25 درصد هم زیر قیمت روز کالا عرضه می شود.