بازداشت 14 عضو طالبان در هلمند/خروج 1455 تبعه پاکستانی از لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، "داوود احمدی" سخنگوی والی هلمند به خبرگزاری شینهوا گفت : در نتیجه حمله شبانه نیروهای افغانی و ناتو در لایت هلمند حدود 555 کیلومتری جنوب شهر کابل دست کم 3 عضو طالبان کشته و 14 فرد دیگر بازداشت شدند.

وی افزود: "ظریف سجاد" فرمانده محلی طالبان که مسئولیت حملات علیه نیروهای امنیتی را با استفاده از تجهیزات انفجاری برعهده داشت، در میان افراد بازداشت شده است.

خبر دیگر اینکه صبح امروز سه شنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در یک خودرو در شهر "فیصل آباد" در شرق پاکستان دست کم 20 نفر کشته و 120فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار در ساعت 10:15 دقیقه صبح به وقت محلی روی داد، زمانی که یک خودروی حامل مواد منفجره درصدد ورود به ساختمان دفتر اطلاعاتی پاکستان در شهر فیصل آباد بود.

همچنین دولت پاکستان و انگلیس موافقت خود را با آغاز گفتگوهای امنیتی و ملی در قالب افزایش همکاریها میان دو کشور آغاز کردند.

خبر دیگر اینکه دولت پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد: در پی ناآرامی ها در پاکستان، تاکنون هزار و 455 تبعه از لیبی خارج شده اند.