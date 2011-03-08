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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

با رای به دو فوریت یک طرح؛

مجلس بر اختصاص 2 درصد درآمد صادرات نفت و گاز به مناطق نفت خیز تاکید کرد

مجلس بر اختصاص 2 درصد درآمد صادرات نفت و گاز به مناطق نفت خیز تاکید کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت به دو فوریت یک طرح بر اختصاص دو درصد از درآمد صادرات نفت و گاز کشور به مناطق نفت خیز تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح ردیف 1 جزء (ع) بند 3 ماده واحده قانون بودجه 89 کل کشور را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 148 رای مثبت، 20 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با دوفوریت این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح دوفوریتی و در صورت تصویب نهایی مقرر خواهد شد که بخشی از اعتبارات عمرانی استانها که از محل 2 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز برای اختصاص به مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد- هزینه ای خارج و مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اختصاص به مناطق محروم و تولید کننده نفت و گاز به سقف درآمد عمومی اضافه شده و عدد متناظر ریالی آن در سقف درآمدهای استانی نیز منظور خواهد شد.

به گزارش مهر دو فوریت این طرح به امضای 42 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

دوفوریت این طرح به دلیل عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص اختصاص 2 درصد از صادرات نفت و گاز به مناطق نفت خیز به مجلس ارائه شد.

کد مطلب 1269750

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