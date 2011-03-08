مجلس طرح پیگیری وضعیت امام موسی صدر را تهیه می کند

فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که عصر امروز با حضور دستگاه های ذیربط برگزار می شود گفت: در این جلسه اختصاصی وضعیت ناپدید شدن امام موسی صدر را بررسی و آخرین اطلاعات مربوط به این موضوع را از دستگاه های ذیربط دریافت می کنیم.

وی افزود: با توجه به وقایع اخیری که در لیبی اتفاق افتاده و سخنانی که رهبر دیکتاتور این کشور اعلام داشته به نظر می رسد امام موسی صدر هنوز زنده است و قذافی نیز در سخنان خود نشانه هایی را مبنی بر این موضوع ارائه داده است.

نماینده تهران گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شدت پیگیر این موضوع است و در آینده نزدیک طرحی را برای پیگیری ناپدید شدن امام موسی صدر ارائه خواهد داد.