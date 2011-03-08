مدیران یزد پنج روز دیگر برای جذب بودجه های خود فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده دوشنبه شب در جلسه شورای اداری استان یزد اظهار داشت: در ماه آخر سال، 15 روز فرصت به مدیران برای جذب بودجه ها داده شده بود که این فرصت از امروز به مدت پنج روز دیگر تمدید می شود.

وی افزود: در صورتی که بودجه ها در این فرصت جذب نشود، جابجایی انجام خواهد گرفت و بودجه های جذب نشده به اداراتی که بودجه های خود را جذب کرده اند، تخصیص خواهد یافت.

فلاح‌ زاده همچنین از مدیران استان یزد خواست؛‌ پروژه‌ های نیمه تمام را در اولویت قرار دهند و نسبت به اجرا و تکمیل پروژه‌ های مصوب سفر مقام معظم رهبری و سفرهای ریاست جمهوری اهتمام ویژه داشته باشند.

مصوبه آبرسانی به یزد به زودی اجرایی می شود

وی با اشاره به اینکه آبرسانی از مصوبات اجرا نشده دور اول سفر هیئت دولت به استان یزد است، گفت: این مصوبه نیز با جدیت پیگیری شده و با قول مساعد وزیر نیرو، این پروژه نیز به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

فلاح زاده همچنین از برگزاری همایش یزدیهای مقیم خارج از استان و خارج از کشور خبر داد و افزود: این همایش به منظور جذب سرمایه گذاریها در این استان برگزار می شود.

وی از مدیران دستگاه های استان یزد خواست تا در صورت پیشنهادی برای برگزاری این همایش، نظرات خود را به استانداری منتقل کنند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استخدام هایی که در سال آینده در استان یزد انجام می شود، افزود: تمامی استخدام ها باید بر اساس آزمون، تعهد و مصاحبه تخصصی استوار باشد.

فلاح زاده همچنین خاطرنشان کرد: جابجایی تمامی پرسنل و کارکنان ادارات نیز به استان تفویض شده است.

8 هزار مسکن مهر در استان یزد در حال ساخت است

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مهم انجام شده در سال جاری در استان یزد اظهار داشت: هم‌ اکنون هشت هزار مسکن مهر در استان یزد در دست احداث است که بخش عظیمی از این واحدها تا خردادماه سال آینده به مردم واگذار می ‌شود.

وی همچنین با اشاره به رونق صادرات در استان یزد در سال جاری بیان داشت: صادرات استان یزد در سال 85 حدود 215 میلیون دلار بوده است که این رقم تا پایان دی ‌ماه امسال به 260 میلیون دلار رسیده است.

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری همایش ‌ها و نمایشگاه‌ های مختلف در استان یزد عنوان کرد: متولیان امر تلاش کنند تا از برپایی همایش‌ ها و نمایشگاه‌ های بی‌نتیجه یا کم نتیجه جلوگیری کرده و در عوض به اجرای برنامه‌ هایی همچون مسابقات قرآن کریم که دارای خروجی ‌های قابل قبولی است، بپردازند.

تواضع در برابر ارباب رجوع سرلوحه کار مدیران باشد

نماینده ولی‌ فقیه و امام جمعه یزد نیز در این مراسم با اشاره به روایات و احادیثی از ائمه معصومین (ع)، بر خضوع و خشوع مدیران و مسئولان در مقابل مردم تاکید کرد و افزود: بهترین مردم کسی است که در موضع قدرت، فروتنی د اشته باشد و تواضع کند.

حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی با تاکید بر اینکه مسئولان سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری را فصل‌ الخطاب قرار دهند، اظهار امیدواری کرد: سال آینده، سال وحدت، یکپارچگی و همدلی میان مردم و مسئولان باشد.