به گزارش خبرگزاری مهر، مهران تیشه گران روز سه شنبه ضمن بیان این مطلب افزود: توقع داشتیم مدیران تربیت بدنی استان، حداقل در آیین پایانی این مسابقات حضور یابند اما نه تنها مدیرکل، بلکه معاون اداره کل در ورزشگاه حضور نیافت که این کم مهری، اسباب ناراحتی ورزشکاران را فراهم آورد.



دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی افزود: در خصوص خوابگاه ورزشکاران نیز کوتاهی صورت گرفت و محل اسکان تیمها که قرار بود روز هشتم اسفندماه، در اختیار آنها قرار گیرد، با تاخیر انجام شد و این مسئله باعث گشت تا تیمهای حضور در این مسابقات با مشکل مواجه شوند.



وی ضمن تقدیر از تلاش و زحمات فراوان رییس هیئت انجمنهای ورزشی استان هرمزگان افزود: امیدواریم مدیران اداره کل تربیت بدنی این استان، تعامل بهتری داشته باشند و باعث رنجش ورزشکاران کشورمان نشوند.



تیشه گران گفت: مسابقات سافت بال بانوان کشور در بندرعباس از سطح کیفی بالایی برخوردار بود و سرپرستان تیمها و داوران، تلاش بسیاری داشتند که جای دارد از همه آنها تقدیرکنم.



وی در پایان اضافه کرد: در تلاش هستیم تا تیم سافت بال بانوان را به مسابقات بین المللی تایوان که شهریورماه سال آینده برگزار می شود، اعزام کنیم و امید است که این رشته جذاب ورزشی بویژه در رده بانوان، بیش از پیش حرکت روبه جلو داشته باشد.



مسابقات سافت بال بانوان کشور با حضور 11 تیم در بندرعباس برگزار شد که با قهرمانی تیم البرز به پایان رسید.

