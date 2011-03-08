90 درصد دانش آموزان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خلیل کریمی ظهر سه شنبه در اولین همایش معرفی شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش که با حضور دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه ناحیه دو شهرستان سنندج در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: در این راستا ما تلاش داریم تا 50 درصد دانش آموزان را به شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش سوق دهیم تا بتوانیم آمار بیکاری را در کشور و استان کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 300 رشته کار و دانش، 43 رشته فنی و حرفه ای در کشور وجود دارد، اظهار داشت: همچنین شش هزار واحد هنرستان فنی و حرفه ای و کارو دانش در سطح کشور مشغول فعاالیت هستند که سهم کردستان در این بخش مناسب و قابل توجه است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان سنندج خاطر نشان کرد: 12 درصد بودجه عمرانی کشور در سال جاری به تجهیز کارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش اختصاص می یابد که انتظار داریم بخشی از این اعتبارات به استان کردستان اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه اولین همایش معرفی شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش استان کردستان با هدف شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی و کاربردی برگزار شده است، بیان داشت: پایه اول دبیرستان ایستگاه انتخاب راه های پیشرو برای زندگی آینده است که درست بودن 20 درصد تصمیمات این دوران منجر به موفقیت 80 درصد ازعوامل متاثر دیگر زندگی می شود.

کریمی با اعلام اینکه جایگاه امروز ما محصول انتخاب و باورهای دیروز ما است، ادامه داد: تنظیم برنامه ریزی مدون، مشخص کردن هدف و انتخاب عاقلانه براساس استعدادها لازمه رسیدن به اهداف بلند مدت است.

وی افزود: 70 درصد صنعت، نیارمند افراد مهارت دیده است و به همین دلیل باید در رشته های مورد نیاز صنایع توسط فنی و حرفه ای برنامه ریزی و آموزش های لازم داده شود تا بتوان این نیاز کشور را تامین کرد.

در ادامه این مراسم چند برنامه و کلیپ آموزشی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش پخش و یک مسابقه در این زمینه برگزار شد.