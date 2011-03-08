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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

مستند سفر خاکی با موضوع راهیان نور در سپاه قزوین تولید می شود

مستند سفر خاکی با موضوع راهیان نور در سپاه قزوین تولید می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: به منظور به تصویر کشیدن عزیمت کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی، مستند سفر خاکی توسط سپاه ناحیه قزوین تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، مستند سفر خاکی یکی از فعالیتهای تلویزیونی سپاه است که با موضوع راهیان نور دانش آموزی تولید شده و مدت زمان آن 14 دقیقه خواهد بود.
 
بنابر این گزارش سپاه قزوین در سال 90 نیز تولید مستند 30 دقیقه ای با موضوع راهیان نور را آغاز خواهد کرد که پس از تهیه از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.
 
در سال جاری زمینه حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برای به تصویرکشیدن این حرکت فرهنگی در سپاه قزوین فراهم شده و خبرنگاران علاقمند می توانند جهت ثبت نام و اعزام به مناطق عملیاتی جنوب به روابط عمومی سپاه استان مراجعه کنند.
 
حرکت بزرگ فرهنگی راهیان نور نقش مهمی در انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس دارد و استفاده از ابزار فیلم و هنر می تواند در انتقال این ارزشها تاثیر گذار باشد.
 
امسال بیش از 15 هزار نفر از مناطق مختلف استان قزوین در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.
کد مطلب 1269760

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