ورزش همگانی آذربایجان شرقی در سال 89 توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رسول صادقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد ورزش همگانی استان در سال 89 گفت: در بخش ورزش همگانی، نشاط و تحرک در جامعه افزایش یافته و شاهد حضور هزاران هزار نفر از علاقمندان به ورزش در پارکها و طبیعت هستیم .

وی تصریح کرد: اداره کل تربیت بدنی استان ورزش همگانی را یکی از اصلی ترین محور کار خود در سال 89 قرار داده بود و روند این رشد متوقف نخواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی آذربایجان شرقی، اظها رداشت: هیئت ورزش های همگانی با ابتکاری نو و ماموریتی جدید در اولین گام بخش علمی کردن ورزش و افزایش توان علمی مربیان خود را فعال کرد و در سال 89 بیش از 30 کلاس مربیگری و کارگاههای آموزشی در تبریز و سطح استان برگزار شد.

صادقی افزود: دومین گام توسعه گروههای ورزش صبحگاهی بود که طبق سیاست کاری تشویق هر ورزشکار یک نفر را به گروه خود اضافه کرد و به این ترتیب این جمعیت حالت تصاعدی پیدا کرده و هر روز در حال افزایش است.

به گفته وی در حال حاضر تعداد ایستگاههای ورزش صبحگاهی از 120 ایستگاه با همکاری شهرداری ها در استان به بیش از 200 ایستگاه فعال برای بانوان و آقایان تبدیل شده است.

صادقی همایش بزرگ پیاده روی 15 مرداد ماه تبریز را افتخار بزرگی برای ورزش همگانی استان دانست و افزود: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و همگانی 15 مرداد ماه تبریز با حضور بیش از 300 هزار نفر افتخاری برای شهر تبریز شهر اولین ها بود که رکورد تعداد بیشترین شرکت کننده در همایشهای پیاده روی سراسر کشور را شکست و موجب مباهات و افتخار ورزش استان شد.

وی افزایش تعداد همایش های کوه روی و پیاده روی همگانی و خانوادگی در سطح استان بطور هم زمان با حضور استاندار آذربایجان شرقی و فرمانداران شهرستانها، افزایش برنامه های فرهنگی و ورزشی در بین کودکان و نوجوانان و توسعه ورزش دربین کارکنان دولت را مهمترین دستاوردهای ورزش همگانی در سال 89 دانست.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان با اشاره به تهیه برنامه پنج ساله توسعه ورزش همگانی استان گفت: با تلاش های شبانه روزی و برنامه ریزی های دقیق سند توسعه پنج ساله ورزش استان توسط اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی تدوین و نهایی شده که در این سند پنج ساله توسط خاصی و ویژه ای به توسعه ورزش همگانی در بین اقشار جامعه شده است واجرای این سند با همراهی تمامی دستگاه ها، نهادها و واحدهای اجرایی و از همه مهمتر مردم غیور آذربایجان میسر خواهد شد و ورزش همگانی به سطح مطلوبی ارتقاء خواهد یافت.