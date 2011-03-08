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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

"پرسه در مه" در دانشگاه علامه طباطبایی به نمایش در می‌آید

"پرسه در مه" در دانشگاه علامه طباطبایی به نمایش در می‌آید

جلسه نمایش و نقد و بررسی "پرسه در مه" با حضور عوامل فیلم و منتقدان چهارشنبه 18 اسفند در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش این فیلم به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت 12:30 تا 16 برگزار می‌شود. در "پرسه در مه" به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی با بازی لیلا حاتمی، شهاب حسینی، مسعود رایگان، احمد ساعتچیان، آزاده ریاضی و سامرند معروفی بازی می کنند.

داستان  فیلم درباره امین آهنگساز و نوازنده پیانو است که پس از ازدواج با رویا بازیگر تئاتر، با مشکلات زیادی روبرو می‌شود که زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تا جایی که کارش را رها می‌کند و همسرش را از دست می‌دهد و دچار وضعیت نامتعادلی می‌شود...

"پرسه در مه" در سینماهای آفریقا، آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، پردیس زندگی، پردیس شکوفه، فرهنگسرای خانواده و پیروزی روی پرده است.

کد مطلب 1269763

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