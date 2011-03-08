به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله صادقی، نقاش و دبیرکل دومین جشنواره هنرهای تجسمی مقاوت در نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 17 اسفند در بنیاد روایت فتح برگزار شد، گفت: قرار بود مصطفی گودرزی دبیرکلی این جشنواره را برعهده بگیرد که به دلیل بیماری نتوانست و من به جای او، این مسئولیت را پذیرفتم. هرچند گودرزی به عنوان دبیرهنری ما را حمایت می‌کند.

وی در مورد این جشنواره که با یک سال تاخیر در سال 90 برپا می‌شود، افزود: این برنامه به صورت دوسالانه مطرح شده بود. ما آمادگی کامل را برای برپایی برنامه در زمان تعیین شده داشتیم اما اگر تاخیری صورت گرفت برای این بود که به شکل دقیق‌تری معنای بین‌المللی را اجرای کنیم و بتوانیم از حضور داوران و هنرمندان کشورهای مهم در این زمینه استفاده کنیم، علاوه ‌بر اینکه مشکل بودجه نیز داشتیم.

صادقی با بیان اینکه مسئولان برگزاری این جشنواره به دنبال بیان تصویری از هنر مقاومت هستند، عنوان کرد: ما به دنبال بیان تصویری از این جریان هستیم، نه اینکه بخواهیم بیانیه صادر کنیم. شاید در دور اول، رسیدن به یک بیانیه جز کارمان بود اما در این دوره قطعا چنین هدفی نداریم.

این نقاش در مورد حضور داوران خارجی برای عینیت بخشیدن به بین‌المللی شدن جشنواره ابراز کرد: الان با سه داور از اروپا و پنج داور از حوزه جهان اسلام وارد مذاکره شده‌ایم. ضمن اینکه در تلاش هستیم با حضور هنرمندان مولف در هنر مقاومت، همایشی برگزار کنیم.

دبیر کل دومین جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت در مورد داوران ایرانی جشنواره گفت: منتظر هستیم تا بخش بین‌المللی، کار خود را آغاز کند و برحسب آثار رسیده بتوانیم از حضور داوران ایرانی استفاده کنیم. اسامی این داوران در خرداد سال آینده اعلام می‌شود.

صادقی درباره حضور کشورهای خارجی در این جشنواره گفت: تاکنون با کشورهای آسیای میانه، جهان اسلام و عرب، ژاپن و شرق دور برای حضور در این برنامه وارد مذاکره شده‌ایم. همچنین کتاب دو دوره جشنواره را چاپ می‌کنیم. کارهای مربوط به جلد اول آن به اتمام رسیده و در اواخر اردیبهشت منتشر می‌شود. جلد دوم هم در مرحله عکاسی است که تا مهر سال 90 به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کتاب‌های جشنواره به صورت مجموعه 350 صفحه‌ای منتشر می‌شود، از برپایی کارگاه در این جشنواره خبر داد: دو کارگاه در خرداد و شهریور برگزار می‌شود و نمایش آثار هم در موسسه فرهنگی هنری صبا خواهد بود.

دبیرکل سومین جشنواره هنر مقاومت در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: خیزش‌های مردمی در پهنه سیاسی جهان امروز بخشی از موضوع آثار رسیده به دبیرخانه بوده است که هنرمندان به آن توجه نشان داده بودند. حوزه دفاع مقدس، پیروزی انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورا بخشی از فرهنگ مقاومت را تشکل می‌دهند.

به گفته صادقی ویژگی این دوره فراگیر و جهانی بودن جشنواره است و دو انیمیشنی که در دوره اول جشنواره حضور داشت، توانسته است جوایزی در عرصه بین‌الملل کسب کند.

دومین جشنواره هنر مقاومت به صورت بین‌المللی آذر سال 90 در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود. در رشته طراحی تاکنون 160 اثر، در نقاشی 320 اثر، در پوستر 600 اثر، در عکاسی 50 اثر، کاریکاتور 316 اثر، حجم 110 اثر، هنر جدید 90 اثر و انیمیشن 23 اثر به دبیرخانه ارسال شده است.