تناقض در آمار نوسازی بافت فرسوده/ سازمان نوسازی متهم به ناکارآمدی

به گزارش خبرنگار مهر، تهران پر از خانه های بی نمایی است که با کوچکترین تکان زمین بر سر ساکنانشان خراب می شود. خانه هایی قدیمی و ناامنی که سامان دادنشان مدت ها است دغدغه کسانی است که برای جان ساکنان این شهر نگرانند.



طرحهای بسیاری برای سامان دادن این بافت های قدیمی ارائه شده است. از طرخ خانه به خانه تا فروش اوراق مشارکت و صدور رایگان پروانه ساخت. اما همچنان بافت فرسوده تهران برای ساکنانش خطرساز است و برنامه های اجرا شده نیز چندان کارساز نبوده است.

سازمان نوسازی در حد ستاد باقی بماند

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه می گوید: هر چه شورای شهر تهران برای حل معضلات بافت فرسوده بیشتر تلاش می کند کمتر نتیجه می گیرد. ما برای رفع مشکل بافت فرسوده بیشترین مصوبات و حمایتها را داشته ایم ولی متاسفانه کمترین نتیجه و رضایت را داریم.

خادم با انتقاد نسبت به 22 شرکت نوسازی واقع در مناطق که سال گذشته قرار بود طی یک فرجه 6 ماهه واگذار شوند اظهار می دارد: پیشنهاد من این است که سازمان نوسازی شهر تهران در حد یک ستاد باقی بماند و کار اجرایی آن به خود شهرداریهای مناطق واگذار شود تا روند کار نتیجه بهتری داشته باشد.

رشد 2 برابری نوسازی بافت های فرسوده

اما سخنان فریدون درویش‌زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری در همایش نوسازی که ابتدای زمستان امسال برگزار شد تصویر دیگری از فعالیتهای شهرداری درحوزه بافت فرسوده ارائه می دهد ،تصویری که چندان مورد موافقت شورای شهر تهران نبود و در اولین جلسه شورای شهر که بعد از برگزاری این همایش برگزارشد به آن اعتراض کردند و از شهرداری خواستند پیشرفت های مردمی در این حوزه را که به دلیل بسته های تشویقی ارائه شده در این حوزه است پای عملکرد خود نگذارند.

درویش زاده از رشد نوسازی در بافت فرسوده در سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل از تمام جهات سخن گفته و اعلام کرده بود: در 7 ماهه اول سال 89 نوسازی بافتهای فرسوده 2 برابر دوره مشابه بوده و امسال در بافت فرسوده دو هزار و 494 پروانه نوسازی صادر شده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با 101 درصد رشد مواجه شده است. همچنین از ابتدای سال تا کنون سه هزار و 517 واحد تخریب شده و 12 هزار و 355 واحد نوسازی ساخته شده و با نوسازی بافتها سه هزار هکتار فضا برای معابر آزاد شده و در واقع به ازای هر خانه‌ای که خراب شده، 9 متر مربع معبر آزاد شده است.



درویش زاده اضافه می کند: بر اساس برنامه امسال سازمان نوسازی باید 15هزار واحد توسط مردم نوسازی شود که با برنامه های صورت گرفته از سوی سازمان، 35 درصد از برنامه جلو هستیم و امسال این نوسازی از مرز 20 هزار واحد گذشته و پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد واحدها از این مرز نیز عبور کند.

او می افزاید: در محلاتی که بافت فرسوده دارند، دفاتر نوسازی مستقر کرده ایم و در این مناطق روند نوسازی نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. هم اکنون در 15 محله دفتر نوسازی دایر است و قصد داریم در 13 محله دیگر نیز دفتر نوسازی مستقر کنیم و براساس پیش بینی ها تا پایان سال 50 محله دارای دفتر نوسازی محلات می شوند.

هیربد معصومی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران عملکرد شهرداری را در خصوص نوسازی بافت های فرسوده موفق می داند. او می گوید: طبق برنامه باید 15 هزار واحد مسکونی در سه هزار و 270 هکتار بافت فرسوده تا پایان سال نوسازی شود که تا امروز برای 16 هزار و 300 واحد پروانه صادر شده و این نشان می دهد از برنامه جلوتر هستیم.

بافت فرسوده بعد از آلودگی هوا جدی ترین مشکل پایتخت

با این وجود شورای شهر تهران همچنان بر انتقادهایش پافشاری می کند. حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این رابطه می گوید طی هفت سالی که شهرداری در حوزه بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده فعالیت کرده پیشرفت قابل توجهی بدست نیامده است، اگر مشکلات شهر تهران را اولویت بندی کنیم بعد از آلودگی هوا، بافت فرسوده جدی ترین مشکل پایتخت است.

وی ادامه می دهد: آمارهای متفاوتی در خصوص میزان بافت فرسوده وجود دارد که این رقم از 600 هزار تا 260 هزار متغییر است. اگر عدد حداقل را هم در نظر بگیریم بر اساس آمارهای ارائه شده تنها 12 درصد در خصوص بازسازی بافت فرسوده پیشرفت داشته ایم.

شکیب خاطرنشان می کند: سازمان متولی این امر باید افقی برای حل معضل بافتهای فرسوده اعلام کند اما مدیریت خاصی در شهرداری در خصوص بافتهای فرسوده اعمال نمی شود.

رئیس کمیسیون عمران شورا با بیان اینکه سیاستهای تشویقی به بازسازی بافتهای فرسوده کمک کرده اضافه می کند: آمارهایی که در خصوص بافت فرسوده داده می شود به دلیل تخفیفهایی است که عرضه شده است. شهرداری باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد که چقدر فروش اوراق مشارکت یا فروش متری توانسته است بازسازی بافت های فرسوده را رونق دهد.

او با بیان این که نوسازی بافتهای فرسوده فعالیت پیچیده ای است تاکید می کند: اگر شهرداری نمی تواند به تنهایی از پس حل این مشکل براید از سازمانهایی که در این موضوع می توانند مشارکت کنند کمک بگیرد. دولت و مجلس نیز حتما در حل این مشکل حمایت های لازم را می کنند اما این که آمار ارائه دهند که ما از برنامه جلوتر هستیم بد است.

مردم از شهرداری عملکرد بهتری دارند

حسن بیادی نائب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر این که سازمان نوسازی شهر تهران کارایی لازم برای نوسازی بافتهای فرسوده را ندارد و بود و نبودش چندان تفاوتی نمی کند به مهر می گوید: شهرداری در رابطه با نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده انتظارات شورا را برآورده نمی کند.

او ادامه می دهد: حل معضل بافت فرسوده شهر تهران بسیار پیچیده است و نباید انتظار داشت که این بار را تنها شهرداری تهران بر دوش بکشد. بیش از 15 ارگان در این رابطه مسئولیت دارند و باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

بیادی معتقد است: با تسهیلاتی که برای مردم در خصوص بازسازی بافتهای فرسوده ایجاد شده است مشارکتهای خوبی در این حوزه شاهد هستیم و مردم بهتر از سازمان نوسازی در حل مشکل بافتهای فرسوده عمل کردند.

دفاتر محله ای راه اندازی شود

اما اشکان حسینی، کارشناس ارشد عمران در در خصوص کندی روند نوسازی بافتهای فرسوده در تهران می گوید: تملک املاک و جلب رضایت مالکان در بافتهای فرسوده چالش جدی سازنده ها است،اغلب مالکان خانه های فرسوده به سه دلیل مانع از واگذاری ملک به سازنده برای نوسازی آن می شوند. برخی از این افراد در ملکی که سکونت دارند، شغلی برای خودشان راه انداخته اند که در صورت تبدیل آن به آپارتمان، برای کسب روزی مشکل پیدا می کنند. برخی دیگر به صورت چند خانواری در یک ملک متراژ کوچک سکونت دارند که اگر آن را برای نوسازی واگذار کنند از محل شراکتشان، حداکثر یک آپارتمان سهم می برند که امکان تقسیم بین چند نفر وجود ندارد. برخی دیگر نیز به دلیل راحتی سکونت در یک ملک حیاط دار، هیچ علاقه ای به تبدیل آن به آپارتمان نوساز ندارند.

او با اشاره به بسته های تشویقی که برای نوسازی بافتهای فرسوده به شهروندان ارائه شده می گوید: تخصیص منابع بانکی و همچنین تعریف بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، صرفا نقش یک محرک را دارند و برای اینکه نهضت نوسازی به جریان بیفتد به عنصری فراتر از این مسائل نیاز است. در امر نوسازی بافت یک سری موانع خاص وجود دارد که یک عنصر در قالب تشکیلات رسمی لازم است آنها را مرتفع کند.

این کارشناس عمران 70 درصد از علت کندی نوسازی بافت‌های فرسوده را مربوط به عدم مشارکت مردم در این زمینه می داند و می گوید: فقط از طریق یک ارگان مردم نهاد این مشکل قابل رفع است. چرا که تجربه ثابت کرده است با وجود هزینه‌های گزافی که در جهت ساخت تیزرهای تلویزیونی برای فرهنگ‌سازی در زمینه جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شده هنوز بسیاری از ساکنان بافت در این زمینه توجیه نیستند و همین امر خود دلیل واضحی است که باید دفاتر تخصصی محله‌ای نوسازی در تمام محلات بافت در سراسر کشور راه‌اندازی شود.