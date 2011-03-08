تماشاخانه "سنگلج" میزبان بیش از 24 هزار تماشاگر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه "سنگلج" امسال علاوه بر اجرای نمایش‌ها، شاهد رویداد‌های فرهنگی بوده که می‌توان به حضور پیتر اشتاین کارگردان تئاتر اروپا، برگزاریی مراسم چهل و پنج سالگی تماشاخانه‌ سنگلج، نمایشگاه ماسک‌های مفهومی، جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر عروسکی و فجر، راه‌اندازی سایت رسمی سنگلج اشاره کرد.

چاپ تقویم سال 90 با همکاری شهرداری منطقه‌ 12 همراه با عکس نمایش‌های اجرا شده در این مجموعه مربوط به سه دهه‌ بعد از انقلاب، چارپ کارت‌پستال عکس‌های هنرمندان قدیمی تئاتر ایران با عنوان صحنه‌های ماندگار، بازسازی بخش‌های فرسوده و تعمیرات اساسی و تجهیز سیستم‌های فنی، تعویض سیستم فرسوده نور و صدا و جایگزینی سیستم‌های دیجیتال مدرن، از دیگر فعالیت‌های تماشاخانه‌ سنگلج در سال 1389 بود.

طرح ویژه امسال را می‌توان طرح توسعه‌ تماشاخانه‌ سنگلج عنوان کرد که با حمایت مدیران معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مساعدت شهردار تهران و همت هنرمندان قرار است در سال 90 انجام شود.

تماشاخانه‌ سنگلج از 15 فروردین‌ماه سال 1390 با نمایش کمدی "معرکه‌ اهل طرب" کار خود را آغاز می‌کند. این گزارش براساس اجراهایی که در این تماشاخانه از 17 فروردین تا 23 اسفند 89 روی صحنه رفته‌اند، جمع‌آوری شده است.