نرخ بلیط اتوبوس شهری در گرگان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این شورا خاطرنشان کرد: فروش بلیط یکی از ارکان اصلی درآمد سازمان اتوبوسرانی است که بر اساس پیش بینی های انجام شده در مجموع 12.67 درصد از رقم کل بودجه را تامین می کند.

وی اشاره به ضرورت توسعه امکانات حمل و نقل عمومی درون شهری افزود: در حال حاضر سازمان اتوبوسرانی گرگان دارای 92 دستگاه اتوبوس ملکی، 5 دستگاه اتوبوس خصوصی، 45 ایستگاه اتوبوس و 12 کیوسک تهیه بلیط اتوبوس است.

سخنگوی شورای شهر گرگان در ادامه با اشاره به منابع درآمدی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان، تصریح کرد: درآمد حاصل از فروش خدمات، تمدید دفترچه، تعویض کارت تردد، صدور پروانه بهره برداری، فروش امتیاز تاکسی، نقل و انتقال تاکسی، بکار گیری تاکسی موقت، خدمات نقل و انتقال تاکسی تلفنی، کمک شهرداری و سایر درآمدها از منابع درآمدی این سازمان است.



عبداللهی همچنین با تاکید بر اهمیت و جایگاه سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان در اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی شهروندی، منابع درآمدی این سازمان را درآمدهای حاصل از فعالیت های آموزشی، اجاره سالن های ورزشی، درآمدهای عمومی و کمک ها و اعانات عنوان کرد و اظهار داشت: در یک بررسی کلی می توان گفت 90 درصد درآمدهای این سازمان از کمک ها و حمایت های شهرداری تامین می شود.



وی تجهیز مجتمع آموزش ترافیک و انعقاد قرارداد با پیمانکار برای فعالیت آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزش حقوق شهروندی، اجرای تبلیغات و برنامه های آموزش شهروندی، پشتیانی و مشارکت در تألیف و چاپ و نشر کتاب های فرهنگی و آموزشهای شهروندی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی، برگزاری جشن بادبادک ها، مسابقات نقاشی خیابانی کودکان در سطح شهر به همراه اجرای جنگ های شادی را بخشی از برنامه های این سازمان در سال 90 معرفی کرد.



به گفته وی برگزاری محافل انس با قرآن، پشتیبانی از اجرای طرح های تشکل های غیردولتی، هیات های مذهبی و کانون های فرهنگی در راستای اهداف سازمان فرهنگی و ورزشی، تجهیز مراکز فرهنگی از اقلام فرهنگی و گسترش کتابخانه های عمومی و مساعدت در اجرای طرح های فرهنگی نیز از برنامه ها سازمان فرهنگی ورزشی در سال آینده است.

عبداللهی در ادامه با اشاره به بودجه سال 90 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تصریح کرد: کدهای درآمدی در پیش بینی بودجه سال این سازمان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که منابع درآمدی آن حاصل از آموزش و ایمنی اطفاء حریق، عوارض و خدمات ایمنی، احتیاط حریق و امداد و نجات، درآمدهای حاصل از کار کارشناسی و گزارش علت حریق حادثه و درآمدهای حاصل از طراحی و نظارت سیستم های ایمنی می باشد.



وی همچنین درآمدهای حاصل از اجاره بهاء سالن و دستگاه ها و تجهیزات، شارژ سرویس خاموش کننده ها و فروش تجهیزات، صدور شناسنامه ایمنی و سایر درآمدهای متفرقه را از منابع درآمدی این سازمان معرفی و خاطر نشان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان با 13 دستگاه ماشین سنگین و نیمه سنگین، 9 دستگاه ماشین سبک و پیش رو و 5 ایستگاه آتش نشانی با 151 نیروی انسانی به ارایه خدمات ایمنی شهروندان می پردازد.