انتقاد از ایمنی خودروهای تولید داخل/ رئیس جمهور قول پیگیری داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر سه شنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس راهور گفت: نیروی انتظامی در سال جاری نیز مانند سال گذشته طرح‌های خود را ارزیابی و با برطرف کردن نقاط ضعف آنان را اجرا می‌کند.

وی افزود: در نوروز امسال با ورود تجهیزات و امکانات جدید کار پلیس تا حد چشمگیری تسهیل می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: از 26 اسفند میزان سفرها به شدت افزایش می‌یابد به نحوی که در حال حاضر نیز این سفرها آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در نوروز امسال علیرغم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت میزان سفرها افزایش می‌یابد.

احمدی مقدم ادامه داد: با اینکه هر ساله در ایام نوروز بیشترین حجم سفرها را داریم اما میزان حوادث رانندگی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به سخت گیری پلیس در نوروز سال آینده گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی در بروز رفتارهای پرخطر بدون اغماض و با سخت گیری با خاطیان برخورد می‌کند. همچنین نقص فنی خودروها، وسایل روشنایی و معاینه فنی آنها با جدیت کنترل می‌شود.

روند افزایش ایمنی خودروها رضایت‌بخش نیست

فرمانده نیروی انتظامی افزود: از آغاز ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد چند گام اساسی در زمینه افزایش ایمنی در سطح جامعه برداشته شد که هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قانون اخذ جرایم نمونه‌ای از این موارد بود.

وی تصریح کرد: علیرغم این اقدامات افزایش میزان ایمنی خودروها اصلاً رضایت بخش نیست چون در حال حاضر پرتیراژ ترین خودروی کشور ناامن‌ترین خودرو است.

احمدی مقدم گفت: رئیس جمهور قول داده شخصا موضوع افزایش ایمنی خودروها را پیگیری کند.

وی با اشاره به خودروهای هوو اضافه کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که پلیس مسئول پاسخگویی در زمینه کمکاری سایر دستگاه ها شده این در حالی است که پلیس هوو را وارد نکرده است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: دستگاههای مسئول باید استانداردها را به پلیس اعلام کنند تا پلیس براساس آن با کشنده‌ها برخورد کند.

وی گفت: تا جایی که اختیارات قانونی پلیس اجازه دهد در این حوزه وارد می شود و برخورد می‌کند.

خودروسازان موظف به اجرای قانون در نصب تجهیزات ایمنی هستند

وی در پاسخ به این که خودروسازان اعلام کردند که تنها در صورت تمایل خریداران اقدام به نصب کیسه هوا می‌کنند گفت: انجمن خودروسازان مرجع قانونی نیست و باید براساس قوانین موجود عمل کند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: خودروسازان نباید در زمینه نصب تجهیزات ایمنی مقاومت کنند بلکه باید به جای آن با همکاری به سمت ایمن سازی خودروهای کشور حرکت کنند.

حضور نیروهای پلیس در مراکز خرید

احمدی مقدم گفت: از مدتی پیش طرح‌های پلیس در خصوص تعیین امنیت مراکز خرید شروع شده و فعالیت ماموران تا زمان حضور مردم در خیابان‌ها و مراکز خرید ادامه دارد.

وی افزود: همچنین تمهیدات مناسبی نیز برای کاهش حوادث آخر سال اتخاذ شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت:‌ دو سوم کارکنان نیروی انتظامی در طول ایام نوروز در آماده باشند و به تامین امنیت در جامعه می‌پردازند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در نوروز امسال نیز گشتهای بسیج فعال هستند گفت: گشتها مانند گذشته در این ایام فعال بوده و با هماهنگی پلیس اقدام به فعالیت می‌کنند.

احمدی مقدم با اشاره به تولید مواد محترقه مجاز در کشور گفت: برخی از تولیدکنندگان مجوز تولید مواد محترقه مجاز و کم خطر را در کشور دارند.