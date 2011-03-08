رضا کهالی به عنوان شهردار لاهیجان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر لاهیجان و به استناد تبصره 10 ماده یک آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار "رضا کهالی " را به سمت شهردار شهرلاهیجان منصوب کرد.

رضا کهالی از شهرداران خوش فکر، ‌فعال استان گیلان است که در تمامی مسئولیت های پیشین خود در سمت شهردار در انزلی، رودسر و املش و مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان باعث تحولات زیادی شده است.

"علیرضا گنجه خسروی " شهردار پیشین لاهیجان نیز که بنا به دلایل شخصی از مسئولیت خود کناره گیری کرد و در مدت فعالیت خود باعث برقراری روح قانون مداری در شهرداری و اجرای زیرساخت ها و پروژه های مهم در این شهر شد.

ساماندهی ساختار فضای اداری، تمرکز زدایی برخی واحدهای غیرمرتبط از ساختمان مرکزی شهرداری، افتتاح پروژه های نیمه تمام شهرداری، آغاز احداث ساختمان پنج طبقه شهرداری، آغاز ساخت فاز یک پایانه بزرگ مسافربری شهرداری، پاکسازی و جمع آوری دستفروشان و غرفه های غیر مجاز حاشیه میدان عاقلیه با هدف زیباسازی شهری، توجه به توسعه ناوگان خودرویی و موتوری شهرداری از اقدامات مهم کهالی درسه ماهه سرپرستی شهرداری لاهیجان است.

همچنین پرداخت زود هنگام عیدی کارکنان در بهمن ماه و برنامه ریزی برای توجه بیشتر به کارکنان، توجه به انجام برنامه های فرهنگی، توجه به فراهم کردن امکانات کار برای واحدهای شهرداری، افزایش روزهای ملاقات عمومی با شهروندان از یک روز به پنج روز و رضایت همشهریان برای سهولت دیدار با شهردار، برنامه ریزی برای پاکسازی منطقه بام سبز از دستفروشان به جهت زیباسازی منطقه گردشگری و توجه به درخواست های شهروندان در این زمینه از دیگر کارکردهای کهالی است.

ایجاد محل جلسات در شهرداری برای میزبانی از جلسات مهم استانی و شهرستانی با حضور مسئولان ارشد، برنامه ریزی برای سرعت بخشی به پروژه های مهم شهری، مذاکره با سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری در لاهیجان و سایر موارد از اقدامات مهمی بود که در مدت کم سه ماهه سرپرستی شهرداری از سوی رضا کهالی در لاهیجان به انجام رسید.