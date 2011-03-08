مدارس ان شاء الله بیست و هشتم اسفند تعطیلند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه پنجمین همایش مدارس ایرانی - معماری ایرانی که صبح روز سه شنبه برگزار شد، در مورد تعطیلی مدارس در روز بیست و هشتم اسفند ماه با خنده و مزاح گفت: ان شاء الله؛ چون بیست و هشتم شنبه و بیست و نهم یکشنبه است و بین دو روز تعطیلی قرار دارد امکان تعطیلی مدارس هست.

وی با بیان اینکه در این مواقع دانش آموزان تصمیم می گیرند، تصریح کرد: معمولا آموزش و پرورش درباره چنین روزهایی تصمیم هایی دارد اما من نمی توانم اعلام کنم مگر اینکه دولت تصویب کند. اگرچه بانک ها و برخی از مراکز باید فعالیت کنند اما معمولا در این مواقع نگاه ویژه ای به مدارس می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا تعطیلات زیادی که امسال به دلیل آلودگی هوا و سرما و ... وجود داشت به آموزش لطمه وارد نمی کند گفت: این صحبت شما درست است اما شما وقتی دانش آموز بودید بیست و هشتم اسفند به مدرسه می رفتید که خبرنگار اینطور پاسخ داد که " آیا خود شما به مدرسه می رفتید؟" که دکتر حاجی بابایی گفت: من خودم نمی رفتم.