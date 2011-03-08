850 دانشجو و دانش آموز قزوینی عازم مناطق عملیاتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین 450 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور قزوین صبح سه شنبه با بدرقه مسئولان سپاه استان راهی سرزمین نور شدند تا از نزدیک ضمن بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور بار دیگر با آرمانهای شهدای عزیز تجدید پیمان کنند.

حمزه برین مسئول سازمان بسیج دانشجوئی استان گفت: دو هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای استان تا تاریخ 24 اسفندماه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند و از مناطق مختلفی چون دهلاویه، فکه، هویزه، شلمچه، خرمسشهر، آبادان، اروند، دوکوهه و یادمان های شهدا بازدید خواهند کرد.

اعزام 400 نفر از دانش آموزان بسیجی شهرستان قزوین به سرزمین نور

400 نفر از دانش آموزان بسیجی سپاه ناحیه قزوین صبح امروز سه شنبه در قالب اردوهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی شدند.



سرهنگ مهدی طاهرخانی در این باره گفت: هزار و 400 نفر از دانش آموزان بسیجی در سه ماهه گذشته به مناطق عملیاتی اعزام شده اند و یک هزار و 600 نفر دیگر نیز تا 24 اسفند ماه و سه هزار نفر نیز از اقشار مختلف مردم از 24 اسفند ماه سال 89 تا 15 فروردین سال 90 به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به این مناطق اعزام می شوند.

امسال بیش از 15 هزار نفر از گروههای مختلف مردم استان در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند.