جراحی نوین صرع برای اولین بار در ایران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، مدیر بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) با اعلام این خبر گفت: دو بیمار مبتلا به صرع مقاوم به درمان که سالها از این بیماری رنج می بردند، پس از طی اقدامات تشخیصی اولیه توسط پروفسور توماس نیکولاس‌ لمن، رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان هلیوس برلین و دکتر طاهر طاهری، معاون درمان مرکز تحقیقات علوم اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) با استفاده از آخرین روشهای آنالیزی در صرع تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) در راستای درمان بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان (مقاوم به درمانهای رایج دارویی) اقدام به راه اندازی مرکز کنترل بیماریهای صرع کرده است. این مرکز با استفاده از تجارب متخصصان داخلی و همکاری اساتید برجسته اروپایی به معاینه و درمان بیماران می پردازند.

کولیوند افزود: بیماران صرعی مقاوم به درمان پس از انجام اقدامات تشخیصی اولیه، پرتو شناسی و معاینات روانشناسی، در صورت نیاز به جراحان مغز و اعصاب برای انجام اعمال جراحی فوق تخصصی صرع ارجاع داده می‌شوند.

مدیر بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) خاطر نشان کرد: این بیمارستان در آینده نزدیک قصد دارد با استفاده از تجهیزات پیشرفته جراحی مغز و اعصاب به راه اندازی روش های الکترود گذاری داخل جمجمه ای و تحریک الکتریکی مغز جهت درمان بیماری های صرعی مقاوم به درمان اقدام کند.