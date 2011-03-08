راههای ارتباطی روستاهای بالای 50 خانوار اصفهان آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان هوشنگ عشایری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: استان اصفهان در اجرای عملیاتی طرح روکش آسفالت راههای روستاهای بالای 50 خانوار جزو استانهای پیشتاز است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان هزینه شده، ادامه داد: اجرای طرح روکش آسفالت راههای روستاهای بالایی 50 خانوار در استان اصفهان طی مدت چهار سال است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون 90 درصد از این راهها در استان دارای روکش آسفالت شدند و تنها سه تا چهار روستای دیگر باقیمانده که هنوز عملیات اجرایی این پروژه در آنها آغاز نشده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای عملیات طرح روکش آسفالت راههای روستاهای بالای 20 خانوار یکی دیگر از طرحهای مهم وزارت راه و ترابری است، افزود: تاکنون روکش آسفالت 82 درصد از این روستاها در استان اصفهان نیز عملیاتی و انجام شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: پنج تا شش میلیارد تومان برای اجرای عملیات طرح روکش آسفالت راههای روستایی سالانه در نظر گرفته میشود.