تصادف هوو 15 کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز سیاح البرزی با بیان این خبر گفت: ساعت 22:30 شب گذشته یک دستگاه کشنده هوو به علت نقص سیستم ترمز با 6 دستگاه وسیله نقلیه در محور خرم‌آباد به اندیمشک در عوارضی آزادراه پل زال - خرم‌آباد برخورد کرد.

وی ادامه داد: این کشنده با دو دستگاه اتوبوس بنز و ولو، دو کامیون بنز و سه کشنده حامل سوخت عراقی که برای پرداخت عوارض متوقف بودند برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه 4 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند که راننده کشنده هوو یکی از کشته شدگان بود.

وی گفت: کشنده هوو مدل سال 85 بوده که بر روی شیشه آن هیچ برچسب فراخوانی وجود نداشت.