تعاونی ویژه مددجویان کمیته امداد در خراسان شمالی ایجاد می شود

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تعاونی های اقتصادی خدماتی و رفاهی با حضور فعال مددجویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان ایجاد می شود.



وی تصریح کرد: تاکنون هزار و 500 مددجو برای عضویت در تعاونیها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: سعی می شود در اینگونه تعاونی ها سرمایه کم مددجویان درکارهای بزرگ تولیدی و خدماتی به کار گرفته شود و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری شود.



وی با اشاره به اینکه با ایجاد اینگونه تعاونی ها بستر شغل نیز برای مددجویان و فرزندان مددجو نیز فراهم می شود خاطر نشان کرد: اعتبارات تعاونی ها از طریق کمکهای بلاعوض دولت و اداره تعاون و وامهای دولتی و بخشی از آن نیز از سوی اعضا تامین می شود.



این تعاونی ها در شهرستانهای بجنورد، جاجرم، مانه وسملقان با موضوعات مختلف در حال عضوگیری و فروش سهام هستند.



هم اکنون 30 تعاونی با همکاری کمیته امداد و اداره تعاون مشغول فعالیت است.