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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

تعاونی ویژه مددجویان کمیته امداد در خراسان شمالی ایجاد می شود

تعاونی ویژه مددجویان کمیته امداد در خراسان شمالی ایجاد می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: در سطح استان تعاونی هایی ویژه مددجویان این نهاد ایجاد می شود.

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تعاونی های اقتصادی خدماتی و رفاهی با حضور فعال مددجویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان ایجاد می شود.
 
وی تصریح کرد: تاکنون هزار و 500 مددجو برای عضویت در تعاونیها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: سعی می شود در اینگونه تعاونی ها سرمایه کم مددجویان درکارهای بزرگ تولیدی و خدماتی به کار گرفته شود و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
 
وی با اشاره به اینکه با ایجاد اینگونه تعاونی ها بستر شغل نیز برای مددجویان و فرزندان مددجو نیز فراهم می شود خاطر نشان کرد: اعتبارات تعاونی ها از طریق کمکهای بلاعوض دولت و اداره تعاون و وامهای دولتی و بخشی از آن نیز از سوی اعضا تامین می شود.
 
این تعاونی ها در شهرستانهای بجنورد، جاجرم، مانه وسملقان با موضوعات مختلف در حال عضوگیری و فروش سهام هستند.
 
هم اکنون 30  تعاونی با همکاری کمیته امداد و اداره تعاون مشغول فعالیت است.
کد مطلب 1269780

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