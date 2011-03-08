خادمان حرم رضوی 150 اصله نهال کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم که ظهر سه شنبه برگزار شد، مرتضی اسدی‌ فر، مدیر عامل مؤسسه باغات آستان قدس رضوی گفت: مجموعه باغات آستان قدس رضوی، سهم بسزایی در تلطیف هوای مشهد مقدس دارند و وجود این باغات در کلان شهر مشهد نعمتی بزرگ است.

اسدی ‌فر در ادامه با اشاره به فعالیت سازمان باغات آستان قدس رضوی در زمینه پرورش نهال و تلطیف هوای مشهد مقدس، گفت: در 37 هکتار از باغات آستان قدس مجموعاً 15 هزار اصله نهال کاشته شده است که شامل گیلاس، آلبالو، هلو، زردآلو ارقام مختلف آلو، گوجه‌سبز و توت سفید است

وی افزود: همچنین در حاشیه جاده‌ها و باغات صد ها اصله نهال مثمر و غیر مثمر شامل صنوبر، کاج و سرو در مجموعه باغات ملک آباد، شهید فهمیده، باغات فردوسی، امام رضا (ع)، و الندشت کاشت شده است.

وی افزود: درختکاری مورد تأکید پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین بوده است و خوب است که تمامی شهروندان در این ایام به کاشت نهال بپردازند.

