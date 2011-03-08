گیلانی ها 38 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان بیش از پنج میلیارد ریال معادل 18 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی همچنین افزایش 30 هزار مشترک صندوق خانگی در سال جاری را دلیل رشد 18 درصدی صدقه عنوان کرد و اظهارداشت: امسال از مجموع 283 هزار و 559 مشترک خانگی در گیلان بیش از 23 میلیارد و 720 میلیون ریال صدقه جمع آوری شده است.

معاون کمیته امداد گیلان از افزایش 43 درصدی مشارکت حامیان ایتام خبر داد و گفت: در 11 ماهه امسال حامیان ایتام در استان بیش از 15 میلیارد و 967 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد اهدا کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال شش میلیارد و 901 میلیون ریال بیشتر بوده است.

رمضانی یادآورشد: در حال حاضر 15 هزار و 194 حامی حمایت مالی و معنوی شش هزار و 519 یتیم را در گیلان بر عهده دارند.