نقشه جامع علمی ایستا نیست/ نقشه علمی حرکت نظام در حوزه علم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد لاریجانی صبح امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه فعالان و اساتید دانشگاهها باید در نقشه جامع علمی کشور جان دوباره‌ای ببخشند افزود: پس از تدوین این نقشه مناقشات فراوانی در این زمینه منعکس شد ولی باید یادآور شوم که این سند حرکت نظام در حوزه علم و فناوری است که استمرار و تداوم دارد.

وی با بیان اینکه نقشه جامع علمی یک سند ایستا نیست، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌هایی در نقشه دیده شده است که می توان به راحتی برنامه‌های دیگری را در آن وارد کرد.

رئیس کمیته علوم پایه نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه دولت برای اجرای مفاد این نقشه نیاز به ایجاد موسسات جدیدی ندارد اظهار داشت: در حال حاضر نهادهایی چون وزارت بهداشت، وزارت علوم معاونت علمی ایجاد شده است که در این راستا می‌توانند حرکت کند.