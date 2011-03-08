به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم و پایانی از دور رفت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان فردا چهارشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز و عصر جمعه با برگزاری سه مسابقه در شهرهای تهران، اراک و سبزوار به پایان می رسد.

اصفهان در هفته پایانی نیم فصل هندبال شاهد برگزاری یک شهرآورد خانوادگی است. دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و نوین سپاهان اصفهان به عنوان برادر بزرگ و کوچک این باشگاه به مصاف یکدیگر می روند. مصطفی غلامی، سرمربی تیم جوان نوین سپاهان اصفهان در خصوص این بازی گفت: "ما مقابل هم تیمی خود در باشگاه سپاهان قرار می گیریم. امید زیادی به پیروزی نداریم اما تلاش می کنیم تا بازی زیبایی انجام دهیم".

در دیگر دیدار روز چهارشنبه دو تیم ته جدولی شهرداری شهرکرد و جوونک کازرون با یکدیگر روبه‌رو می شوند. شهرکردی‌ها امیدوارند بتوانند از فرصت برگزاری این بازی خانگی استفاده کرده و به اولین پیروزی خود در لیگ دست یابند.

تیم ذوب آهن اصفهان نیز در شرایطی به مصاف تیم دانشگاه صنعتی ارومیه می رود که با هر نتیجه‌ای عنوان نایب قهرمانی لیگ را برای خود حفظ خواهد کرد.

اما در میانه جدول برخی تیم‌ها به فکر صعود از جایگاه خود هستند. دو تیم سبزوار و زرند کرمان در امتیاز 14 برابر هستند و هر دو در کسب پیروزی در این هفته از شانس مساوی برخوردارند. تنها تفاضل گل می تواند تیم سوم جدول رده بندی لیگ را مشخص کند.

تیم پارسیان تهران تنها تیم پایتخت نشین لیگ هم برای دومین هفته با بازیکنان خارجی خود پا به میدان می گذارد. در این بازی که عصر جمعه در تهران برگزار می شود پارسیان به مصاف تیم مس کرمان خواهد رفت.

- برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 18/12/1389

* شهرداری شهرکرد - جوونک کازرون

* دانشگاه صنعتی ارومیه - ذوب آهن اصفهان

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - نوین سپاهان اصفهان

جمعه - 20/12/1389

* هپکو اراک - شهرداری زرند کرمان

* پارسیان تهران - مس کرمان

* تعاونی ثامن الحجج سبزوار - سنگ آهن بافق یزد

جدول رده بندی لیگ برتر هندبال در آستانه برگزاری هفته یازدهم لیگ به این ترتیب است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 20 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 17 امتیاز

3- ثامن الحجج سبزوار 14 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان 14 امتیاز

5- مس کرمان 13 امتیاز

6- سنگ آهن بافق یزد 10 امتیاز

7- فولاد نوین سپاهان 10 امتیاز

8- هپکو اراک 7 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 7 امتیاز

10- پارسیان تهران 6 امتیاز

11- جوونک کازرون 2 امتیاز

12- شهرداری شهرکرد بدون امتیاز