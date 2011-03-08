"هوو" بازهم ترمز برید/ 29 کشته و زخمی در آزادراه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حوالی ساعت 22 و 20 دقیقه شامگاه سه شنبه در محل عوارضی خرم آباد یک دستگاه تریلی هوو به دلیل نقص در سیستم ترمز با یک دستگاه اتوبوس حامل مسافران اندیمشک به خرم آباد تصادف کرد که در این حادثه بنابر اعلام روابط عمومی آتش نشانی خرم آباد 9 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

رضا طولابی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در این حادثه تریلی هوو از پشت با اتوبوس حامل مسافران برخورد کرد و منجر به تصادف شدید در محل عوارضی آزد راه خرم آباد - پل زال در خرم آباد شد.

وی با اشاره به اعزام اکیپ های آتش نشانی به محل حادثه، عنوان کرد: در این حادثه اکیپهای امداد و نجات این سازمان حضور داشتند که توانستند جان برخی از مسافران را نجات دهند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد خاطرنشان کرد: مطابق اظهارات شفاهی افسران پلیس راه حاضر در محل علت این حادثه بریدن ترمز تریلی هوو و عدم کنترل خودرو عنوان شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرم آباد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: حادثه یادشده در محل عوارضی خرم آباد آزادراه خرم آباد - پل زال رخ داده است.

رضا محمدخانی تصریح کرد: در حالیکه اتوبوس در نزدیکی عوارضی متوقف بوده است که تریلی هوو به دلیل عدم کنترل از پشت با اتوبوس برخورد می کند و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مسافران می شود.

وی ساعت حادثه را حوالی ساعت 23 عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا آتش نشانی خرم آباد با اعزام 4 اکیپ به محل عملیات امداد و نجات را به سرعت انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرم آباد با اشاره به حضور چندین اکیپ اورژانس در محل برای اعزام مجروحان و کشته شدگان، خاطرنشان کرد: تصادف تریلی هوو و اتوبوس خوشبختانه منجر به آتش سوزی نشده است.

محمدخانی خاطرنشان کرد: ماموران آتش نشانی خرم آباد تا ساعات پایانی شب گذشته در حال بیرون آوردن اجساد از میان آهن پاره های اتوبوس بودند.

بنابراین گزارش در پی حادثه رخ داده راننده تریلی هوو که حامل بار فولاد بود در دم جان سپرد.

جزئیات این حادثه متعاقبا انتشار می یابد.