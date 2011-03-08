انتخاب رساله با موضوع ایران برای دانشجویان ایرانی خارج کشور ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مجلس آرا امروز سه شنبه در نشست خبری معاونت دانشجویی وزارت علوم، افزود: ممنوعیت انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران هم شامل دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند و هم شامل دانشجویان بورسیه دولتی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است تنها به برخی از دانشجویانی که بورسیه وزارت علوم هستند، طرحهای دولتی جهت تعالی کشور برای رساله به آنها از سوی خود وزارت علوم ارائه شود.

مجلس آرا با اشاره به اصلاح ضوابط ارزشیابی دانشگاه‌های سه کشور هندوستان، مالزی و بلاروس گفت: بر اساس مصوبات شورای ارزشیابی دانش آموختگان وزارت علوم تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دکتری برای دانشجویان ایرانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند از ژانویه 2011 لغو شد.

سنجش اعتبار 90 دانشگاه خارجی

وی درباره اعتبارسنجی دانشگاههای خارجی اظهار داشت: اعتبار 90 دانشگاه خارجی در یکسال گذشته سنجش شد و مدارک 700 دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) جهت ارزشیابی به وزارت علوم ارائه شد که بخشی از آنها ارزیابی و برخی دیگر نیز در حال ارزیابی هستند.

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم اضافه کرد: دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند در حال بازگشت هستند و این موضوع با ارزشیابی مدارک قابل سنجش است.

در همین رابطه محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم درباره دلیل ممنوع شدن انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور، گفت: با توجه به اینکه اطلاعات یک رساله مربوط به داخل است، بنابراین هیچ خروجی برای دو کشور در این زمینه وجود ندارد، همچنین ممکن است برخی موضوعاتی که توسط دانشجویان ارائه می‌شود تکراری باشد.