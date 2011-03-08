عوامل "زیر هشت" و "پنجمین خورشید" تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 16 اسفندماه طی مراسمی ویژه از کارگردانان آثار تلویزیونی با موضوع شهر از سوی چهارمین جشنواره فیلم شهر و با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران، سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، امیر خوراکیان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمع بسیاری از اهالی سینما تجلیل شد.

دکتر محمدباقر قالیباف در این مراسم گفت: هنرمندان از یک منظر هنرمند هستند و از سویی دیگر به عنوان شهروندان این شهر محسوب می‌شوند و ما به عنوان خدمتگزار مردم نجیب و شریف تهران وظیفه داریم به نحو احسن وظایف خود را انجام دهیم. هنرمندان امروز به عنوان سرمایه‌های جاویدان جامعه محسوب می‌شوند و با توجه به تاثیرگذاری هنرمندان بر مردم امروز مدیریت شهری به یکایک هنرمندان و بخصوص سینماگران نیازمند است.

شهردار تهران ادامه داد: قبل از احداث اتوبان‌ها، زیرگذرها و دیگر امکانات شهری نیازمندیم تا انسان‌های خوبی داشته باشیم و همه برای تحقق شهری انسانی تلاش کنیم. هدف ما از توسعه شهری و مراکز فرهنگی این است که شهروندان شرایط فرهنگی بهتری داشته باشند و در نهایت به رشد و کمال مورد نظر در شهر برسیم. در این میان فعالان عرصه هنر نقشی اساسی را در تحقق این امر ایفا می‌کنند.

قالیباف افزود: متاسفانه برخی بداخلاقی‌ها در جامعه ما دیده می‌شود و رفتارهایی که ما آنها را به عنوان ناهنجاری می‌شناسیم وارد زندگی روزمره ما شده است و در حال گرفتن جای کارهای خوب و پسندیده است. در دین مبین اسلام بسیاری از رفتارهای ناپسند همچون غیبت و دروغ نفی شده است. رفتار ما ایده صادقانه و بر اساس برادری، گذشت، برابری و کمک و یاری به یکدیگر باشد و در راس همه این خصایص باید در راستای تحقق شهری ایرانی اسلامی تلاش کنیم و امروز احساس می شود این امر به دلایل مختلف خدشه دار شده است.

شهردار تهران با اشاره به دیدار اخیر خود با جمعی از اهالی سینما گفت: شهرداری تهران مصمم است از هیچ کمکی به هنرمندان و بخصوص سینما دریغ نکند و براساس سیاست‌گذاری‌هایی که دنبال می‌شود در این راستا حرکت کند. ما در حوزه‌های مختلف پیگیر مشکلات صنوف مختلف هنری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم به سهم خود در راستای تقویت سینمای ایران قدم برداریم.

در ادامه این مراسم امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: همانگونه که ارزش طلا به عیار آن است ارزش آثار فرهنگی نیز به کیفیت و محتوای آن است و در حقیقت خالقان این نوع آثار ضمانت‌کنندگان کیفیت این آثار فرهنگی هستند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به یمن برکت حضور این هنرمندان در راستای تولید آثار فرهنگی قدم برداشته و امیدواریم این هنرمندان بتوانند در راستای خلق آثاری با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری موفق باشند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد با تلاش همه هنرمندان آثاری درخور فرهنگی به جامعه اسلامی و به خصوص مردم شهر تهران ارائه شود.



در ابتدای این مراسم عزت‌الله انتظامی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران و رئیس افتخاری چهارمین جشنواره فیلم شهر گفت: به اعتقاد من هنرمندان می‌توانند نقشی اساسی در باره مسائل شهری و کمک رسانی به مردم ایفا کنند. هنرمندان از طریق آثار هنری خود می‌توانند موجب رشد روحی، روانی و جسمانی جامعه را که نشان سلامت یک شهر است ارتقاء بخشند.

این بازیگر سینما گفت: شهر آرمانی شهری است که در خدمت رشد روح و روان و ذهن انسان باشد و من به سهم خود تلاش می کنم تا در زندگی و فعالیت های هنری خود به مردم تا جایی که ممکن است در این راه یاری رسانم.

در ادامه این مراسم با حضور سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، مسعود رایگان، بهروز غریب‌پور و مرتضی شایسته از سیروس مقدم برای سریال تلویزیونی "هشت"، علیرضا افخمی برای سریال "پنجمین خورشید"، سید محمد آوینی برای مجموعه "محله ما" و پیروز کلانتری برای خلق فیلم مستند "تهران چند درجه ریشتر" به عنوان برترین کارگردانان آثار تلویزیونی با درونمایه شهری تقدیر شد.

در این مراسم محمدمهدی عسگرپور، علیرضا سجادپور، مهدی مسعود شاهی، محمود رضوی، مرتضی رزاق کریمی، فرهاد توحیدی، سیروس الوند، کیومرث پوراحمد، مجتبی راعی، فرشته طائرپور، عبدالرضا کاهانی، واروژ کریم مسیحی، غلامرضا موسوی، داریوش فرهنگ، مسعود رایگان، رویا تیموریان، محمد پیرهادی، بابک حمیدیان، آناهیتا نعمتی، یدالله صمدی، امین تارخ، ملکه رنجبر، مهدی فخیم زاده، مسعود اطیابی و... حضور داشتند.